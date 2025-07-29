А теперь им не хватает. Поляки несут убытки из-за недостатка одного из украинских товаров

Об этом пишет польское издание Rynekinfrastruktury.pl.

«Мы понимаем, что утечка украинского сырья, сельскохозяйственной продукции и зерна на польский рынок является неправильной и никогда не должна происходить. Однако мы должны различать две вещи: разрешение на транзит, а следовательно, и прибыль для польских портов и перегрузочных терминалов, и разрешение на введение товаров в оборот», — утверждает Лаура Головач, генеральный директор группы CSL — «Мы считаем, что блокирование перевалки украинской продукции в Польше вредит нашей экономике».

Реклама

Компания отмечает, что в течение многих месяцев границы Польши сталкиваются со значительной проблемой нехватки импортных товаров, в частности, перевалки зерна из Украины.

Это привело к огромным затратам и угрозе увольнений, при этом ситуация требует анализа и действий со стороны национальных органов власти, включая Министерство инфраструктуры, сообщила CSL.

«К сожалению импорт, особенно зерна из Украины, был приостановлен более года. Польские терминалы, вероятно, все, пустые и несут очень высокие эксплуатационные расходы. Мы также заметили, что некоторые страны, такие как Румыния, Германия и Турция, имеют в своих портах большое количество зерна из Украины», — говорит Головач. — «Эти страны способны обрабатывать перевозки сырья, одновременно предотвращая его распределения на своих внутренних рынках. К сожалению, в Польше этой ситуацией пренебрегают. В результате транспортные компании, порты и перегрузочные терминалы несут убытки».

Как указано в пресс-релизе, транзит через Польшу осуществляется легально и контролируется национальными службами. Целью является расширение этого транзита, чтобы много перевалок происходили через польские терминалы, а затем товары отправлялись в другие страны.

«Медлительность процедур оформления на границе, безусловно, является проблемой. Иногда они занимают до нескольких дней не только из Украины, но и с других направлений. Следует проанализировать всю цепь поставок, поскольку отрасль сейчас страдает, что, в свою очередь, влияет на национальную экономику и наш ВВП», — прокомментировала Головач. Она также предупреждает, что текущая ситуация может привести к банкротству местных транспортных компаний.

Как сообщалось, польские производители масла требуют разблокирования импорта рапса из Украины. Они оценивают, что дефицит сырья в сезоне 2025/2026 годов достигнет не менее 0,5 миллиона тонн, что негативно повлияет на польские перерабатывающие заводы.

В январе польские фермеры провели очередную акцию протеста в Варшаве против импорта агропродукции из Украины и политики ЕС, которая, по их мнению, является «вредной».