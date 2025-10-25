Опередила Индию и Венгрию. Польша стала крупнейшим импортером группы украинских товаров

Протесты польских фермеров на границе с Украиной против импорта украинской агропродукции (Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

В маркетинговом сезоне 2024/2025 (сентябрь 2024 — август 2025) Украина экспортировала 521,3 тыс. тонн соевого масла на $521,7 млн, а также 1,337 млн тонн соевого шрота на $461,1 млн.

Об этом сообщила ассоциация Уколияпром.

Экспорт масла соевого в 2024/25 маркетинговом сезоне вырос против 2023/24 маркетингового сезона в натуральном выражении на 52,5%, а в стоимостном — на 98%. Экспорт соевого шрота вырос соответственно более чем на 95% и 54,4%.

По информации ассоциации, в прошлом сезоне Польша стала крупнейшим импортером этих двух украинских товаров.

Так в сезоне Польша 2024/2025 импортировала 345,3 тыс. тонн украинского соевого масла (на $344,5 млн), на втором месте Индия с показателем 36,7 тыс. тонн ($35,3 млн), на третьем месте Германия с показателем 22 тыс. тонн ($22 млн).

Также в сезоне 2024/2025 Польша импортировала 475 тыс. тонн украинского соевого шрота (на $180,9 млн), на втором месте Венгрия с показателем 256,2 тыс. тонн ($86,6 млн), на третьем месте Румыния с показателем 107 тыс. тонн ($35,2 млн).

Как сообщалось, по итогам 2024/25 маркетингового года (сентябрь 2024 — август 2025) из Украины было экспортировано 4,73 млн тонн подсолнечного масла, что на 24% меньше показателя предыдущего сезона и стало минимумом для последних трех сезонов.

В ТОП-3 импортеров украинского подсолнечного масла в прошлом сезоне вошли Индия, закупки которой по сравнению с 2023/24 маркетинговым годом увеличились на 44% до 767 тыс. тонн, Испания — закупки выросли на 11% до 656 тыс. тонн и Италия — закупки выросли на 28% до 504 тыс. тонн.

Польские производители масла требуют разблокирования импорта рапса из Украины. Они оценивают, что дефицит сырья в сезоне 2025/2026 годов достигнет не менее 0,5 миллиона тонн, что негативно повлияет на польские перерабатывающие заводы.

В январе польские фермеры провели очередную акцию протеста против импорта агропродукции из Украины и политики ЕС, которая, по их мнению, является «вредной».