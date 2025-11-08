Опередила Китай. Польша стала крупнейшим импортером еще одного украинского продукта

Протесты польских фермеров на границе с Украиной против импорта украинской агропродукции в 2024 году (Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

В январе-сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт молочной сыворотки в денежном эквиваленте вырос на 12,1% до $12 млн, однако в физических объемах он уменьшился на 20% до 12,5 тыс. тонн.

Об этом пишет agrotimes.ua со ссылкой на информацию Государственной таможенной службы.

Крупнейшими импортерами украинской молочной сыворотки за 9 месяцев 2025 года (в деньгах) стали Польша (33,6%), Китай (26,7%) и Иордания (8,9%).

В 2024 году Украина экспортировала 18,7 тыс. тонн молочной сыворотки, что на 15,4% больше, чем годом ранее. При этом в денежном эквиваленте экспорт вырос на 22,9% до $13,4 млн. Крупнейшими покупателями украинской молочной сыворотки в прошлом году были Польша (26,4%), Китай (21,5%) и Филиппины (9,2%).

Согласно последней информации на сайте Ассоциации производителей молока, в январе-августе 2025 года Украина увеличила экспорт молочных продуктов на 13% до 93,5 тыс. тонн, а в денежном эквиваленте экспорт вырос на 49% до $298 млн.

В 2024 году Украина экспортировала 117,73 тыс. тонн молочных продуктов на сумму $295 млн. Относительно 2023 года натуральные объемы экспорта выросли на 8%, а денежная выручка — на 14%.

Как сообщалось, Польша сохранит запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины, несмотря на изменения в правилах Европейского Союза по торговле.

Украина и Европейский Союз 14 октября приняли решение об отмене части тарифов и увеличении квот на экспорт украинской аграрной продукции в ЕС. При этом обновленное торговое соглашение между Украиной и Европейским Союзом вступило в силу 29 октября.

В маркетинговом сезоне 2024/2025 (сентябрь 2024 — август 2025) Польша также стала крупнейшим импортером из Украины соевого масла и соевого шрота.

В январе польские фермеры провели очередную акцию протеста против импорта агропродукции из Украины и политики ЕС, которая, по их мнению, является «вредной».