Вниманию аграрного бизнеса. Япония поделится с Украиной новейшими разработками в сфере мелиорации

Государственное агентство Украины по развитию мелиорации , рыбного хозяйства и продовольственных прогам обсудили с представителем японской компании NTC Int. Co., Ltd. перспективы сотрудничества в сфере гидротехнической мелиорации земель и развития украинских оросительных систем.

Об этом сообщили в Госрыбагентстве. Во время встречи стороны рассмотрели возможности внедрения инновационных технологических решений для повышения эффективности и развития оросительных систем в Украине.

Также обсуждалось использование новейших материалов в восстановлении и строительстве мелиоративных сооружений.

Сейчас украинские и японские специалисты совместно испытывают современное технологическое решение, которое предусматривает создание более экономичного и эффективного материала для строительства оросительных систем.

«Японская помощь является не только проявлением технического партнерства, но и настоящим знаком дружбы между нашими народами. Мы глубоко ценим готовность Японии делиться опытом, инновациями и ресурсами, способствующими восстановлению и развитию украинского аграрного сектора даже в самые сложные времена», — подчеркнул председатель Госрыбагентства Игорь Клименок.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил долгосрочный план развития ирригационного комплекса Украины до 2050 года.

В Государственном аграрном реестре с 8 октября начался прием заявок на получение государственной компенсации для организаций водопользователей и сельхозтоваропроизводителей, которые используют мелиорированные земли.

Сельхозпроизводители, которые используют мелиорированные земли, будут получать компенсации до 50% расходов, но не более 26,5 тыс. грн/га обрабатываемых угодий, за работы по реконструкции или строительству гидротехнической инфраструктуры мелиоративных систем, проведенные с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года.

Кроме того, государство компенсирует организациям водопользователей до 50% стоимости затрат за работы по реконструкции и капитальному ремонту насосных станций, проведенные в упомянутый период.

Возмещение смогут получить сельхозпроизводители и организации водопользователей, которые зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий (АРК и Севастополь) и территорий, внесенных в перечень территорий, где продолжаются (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденного приказом Минразвития, и для которых не определена дата завершения временной оккупации.