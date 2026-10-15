«Ваш звонок важен для нас». Украинцы рассказали, что больше всего раздражает при общении с бизнесом онлайн

15 октября, 16:27
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Что больше всего раздражает украинцев в общении с бизнесом онлайн (Фото: NewAfrica/Depositphotos)

Что больше всего раздражает украинцев в общении с бизнесом онлайн (Фото: NewAfrica/Depositphotos)

В ходе нового опроса украинцы рассказали, что именно их раздражает при общении с бизнесом в чатах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Rakuten Viber.

Ответы на вопрос «Что вас больше всего раздражает при общении с бизнесом в чате?» выглядят так:

  • бот-ассистент не соединяет с человеком — 46%;
  • дополнительные предложения, когда уже всё выбрано — 26%;
  • ответы не по существу — 12%;
  • долгое ожидание ответа — 7%;
  • голосовые сообщения от продавца — 5%;
  • 10 сообщений по два слова — 4%.

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В опросе на официальном канале Rakuten Viber Украина приняли участие более 15 тысяч респондентов. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет; более 50% респондентов — в возрасте до 45 лет.

Ранее украинцы рассказали, что может удержать их от увольнения.

Редактор: Елена Коваленко

Теги:   Онлайн Бизнес Общение Чат-бот Боты

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