«Ваш звонок важен для нас». Украинцы рассказали, что больше всего раздражает при общении с бизнесом онлайн
Что больше всего раздражает украинцев в общении с бизнесом онлайн (Фото: NewAfrica/Depositphotos)
В ходе нового опроса украинцы рассказали, что именно их раздражает при общении с бизнесом в чатах.
Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Rakuten Viber.
Ответы на вопрос «Что вас больше всего раздражает при общении с бизнесом в чате?» выглядят так:
- бот-ассистент не соединяет с человеком — 46%;
- дополнительные предложения, когда уже всё выбрано — 26%;
- ответы не по существу — 12%;
- долгое ожидание ответа — 7%;
- голосовые сообщения от продавца — 5%;
- 10 сообщений по два слова — 4%.
В опросе на официальном канале Rakuten Viber Украина приняли участие более 15 тысяч респондентов. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет; более 50% респондентов — в возрасте до 45 лет.
Ранее украинцы рассказали, что может удержать их от увольнения.