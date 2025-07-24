Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство утвердило план реализации решения СНБО о моратории на безосновательные проверки бизнеса (Фото: www.facebook.com/yulia.svyrydenko)

Кабинет Министров 23 июля утвердил план реализации решения СНБО о моратории на безосновательные проверки и вмешательство в работу бизнеса.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«С 24 июля налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низким риском», — сообщила она, — «Исключение — высокорисковые отрасли, такие как оборот подакцизных товаров, где необходим контроль».

Также правительство поручило Государственной регуляторной службе и министерствам в течение месяца предоставить предложения по дерегуляции и сокращению лишних разрешений.

По словам Свириденко, до 21 октября силовые органы должны согласовать действия по выявлению активов под санкциями и обеспечить их возвращение в бюджет — на нужды обороны и восстановления.

Также планируется запуск цифровой системы контроля и ежеквартальный пересмотр эффективности решений.

«Правительство подготовит изменения в УПК: открывать новые производства в отношении бизнеса смогут только Генпрокурор или руководители областного уровня», — отметила она, — «Наш приоритет — справедливость, а не терпеть избирательность».

Как сообщалось, 22 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении моратория на проверки и вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса.

В июне президент Украины заявил, что поручил правительству ввести мораторий на проверки бизнеса, чтобы обезопасить предпринимателей от давления.

21 июля Зеленский сообщил, что СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами и на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

Глава государства отметил, что мораторий создает необходимые условия для реализации ключевых решений в сфере экономической безопасности и позволяет провести анализ действующей практики государственного регулирования.