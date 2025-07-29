На территории села Шевченково, Шевченковского сельского совета Николаевского района введен карантинный режим по южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta Meyr).

Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Этот вредитель обнаружен с помощью феромонных ловушек при проведении планового мониторинга территории Николаевской области государственными фитосанитарными инспекторами.

При этом Николаевская районная военная администрация 21 июля утвердила фитосанитарные мероприятия с целью локализации и ликвидации очагов данного карантинного организма.

Согласно сообщению, южноамериканская томатная моль — карантинный вредитель, который повреждает пасленовые культуры, однако основной кормовой культурой являются томаты.

«Гусеницы вредителя могут питаться на всех частях растений томатов и повреждать растения на всех стадиях роста», — говорится в сообщении, — «Они образуют большие мины на листьях, выгрызают длинные ходы в стеблях и побегах, зеленых плодах, вызывая значительные потери урожая, как в теплицах, так и в открытом грунте».

Поврежденные плоды плохо хранятся, загнивают и теряют товарное качество.

При этом потери урожая могут достигать 100%.

Вредитель характеризуется высокой скоростью размножения, может иметь полные 12 поколений в год в зависимости от условий окружающей природной среды, говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Запорожской и Херсонской областях продолжаются активные мероприятия по локализации и ликвидации очагов опасных вредителей — перелетной саранчи (Locusta migratoria) и египетской саранчи (Anacridium aegyptium).

Кроме того, в Днепропетровской области получено сообщение об обнаружении саранчи и проводятся обследования, а в Одесской области усилен мониторинг, сообщили в Госпродпотребслужбе.