Украина станет членом Европейского Союза не позднее 2035 года, за следующие 10 лет украинский агросектор будет трансформирован соответствующим образом и станет частью европейского аграрного сообщества , в частности молочного.

Об этом заявил президент Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), председатель совета директоров агрохолдинга ИМК Алекс Лисситса, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы твердо верим, что станем членом Европейского Союза не позднее 2035 года. У нас есть 10 лет, чтобы адаптировать и трансформировать нашу экономику, превратить, в том числе наш молочный сектор, в новый формат настолько, что он будет готов стать частью европейского общества», — сказал он на семинаре «Молочный сектор Украины: содействие устойчивости, устойчивому развитию и европейской интеграции», который состоялся в рамках выставки ANUGA-2025 в Кельне.

Лисситса отметил, что украинцы имеют три преимущества: они очень хорошие, высокообразованные и удивительно гибкие в плане обучения. Это означает, что украинские аграрии будут готовы к членству в ЕС, несмотря на высокую конкурентность его сельского хозяйства.

Он отметил, что российская агрессия имеет различные формы и направлена не только на людей, технику, но и на сельхозживотных.

«К сожалению, в Украине за последние четыре года убито около 1 млн сельхозживотных… В частности, агрохолдинг ИМК потерял молочную ферму на 1 тыс. голов коров. Но мы верим в будущее Украины. Несмотря на потери, мы восстановим поголовье. И это станет залогом будущего молочного сектора Украины», — резюмировал президент УКАБ.

