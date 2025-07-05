Партнерство на $10 млн. Корея присоединится к планированию индустриальных парков в Украине

Корея готова присоединиться к планированию индустриальных парков в Украине (Фото: evening_tao/freepik)

Корейская государственная корпорация зарубежной инфраструктуры и развития городов (KIND) готова присоединиться к генеральному планированию индустриальных парков в Украине и работе над снижением рисков для инвесторов.

Как сообщило Министерство экономики, Корея начинает новую программу инновационного партнерства с Украиной на $10 млн. Южная Корея имеет значительный опыт в строительстве и развитии индустриальных парков, которые сыграли решающую роль в ее экономическом росте и индустриализации с 1960-х годов.

Реклама

KIND уже более двух лет реализует проекты по восстановлению Украины. Это, в частности, транспортный генплан Киевской области, план реконструкции и восстановления украинских аэропортов, реновация железной дороги и другие проекты с участием городов и муниципалитетов.

Во время встречи с представителями делегации KIND в Минэкономики обсудили возможности привлечения Республики Корея к сотрудничеству с агентством по гарантированию инвестиций MIGA и экспортно-кредитными агентствами для расширения механизмов страхования военных рисков.

Кроме того, правительство Кореи выделит Украине $10 млн на реализацию инфраструктурных проектов в рамках новой четырехлетней программы экономического инновационного партнерства (Economic Innovation Partnership Program, EIPP).

Программа предусматривает предоставление стратегических консультаций, разработку проектов и предпроектных исследований, направленных на долгосрочное экономическое сотрудничество между Украиной и Кореей.

Ожидается, что всего в рамках программы может быть реализовано до 25 инициатив.

Как сообщалось, в июне Кабинет министров Украины включил в Реестр индустриальных (промышленных) парков индустриальный парк Эй-Би-Си Хаб в с. Богдановка Хмельницкой области.

В Виннице построят новый индустриальный парк для производителей — Формация Винница. Площадь нового парка составит 175 000 кв. м.

Здесь разместятся около 50 компаний и будет создано 3500 рабочих мест.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в индустриальных парках строятся или построены 25 заводов. Там возведено более 100 тыс. кв. м промышленной недвижимости и доступно около 200 МВт электрической мощности.