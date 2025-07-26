С большим отрывом. Китай стал крупнейшим импортером одного из украинских товаров

В Китае растет спрос на украинскую агропродукцию (Фото: oxu.az)

В маркетинговом сезоне 2024/2025, который закончился 30 июня 2025 года, Украина экспортировала почти 2,25 млн тонн ячменя на $394 млн, при производстве 5,6 млн тонн.

Об этом сообщила Украинская зерновая ассоциация (УЗА).

В прошлом сезоне Китай стал крупнейшим импортером ячменя — 708 тыс. тонн, на втором месте Ливия с показателем 323 млн тонн, на третьем месте Испания с показателем 254 тыс тонн.

Также в пятерку крупнейших импортеров украинского ячменя вошли Иордания и Тунис — 145 тыс. тонн и 119 тыс. тонн соответственно.

Инфографика: УЗА

Как сообщалось, китайские компании уже законтрактовали 500−700 тыс тонн украинского ячменя урожая 2025 года.

Спрос на украинский ячмень растет, особенно со стороны Китая и стран Южной Европы.

В то же время в Украине на фоне сокращения посевных площадей и влияния погодных рисков ожидается существенное уменьшение валового сбора ячменя в новом сезоне.

В аналитическом департаменте сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках ВАР, ожидают в этом году сбор ячменя на уровне 5,1−5,3 млн тонн, что на 40% ниже довоенного уровня.

Аналитики также видят потенциал для роста цен во второй половине года, особенно если погодные риски подтвердятся и урожай окажется еще меньше прогноза.

Также Украина является крупнейшим экспортером в Китай подсолнечного шрота.

До конца 2025 года планируется открыть не менее 15 новых рынков для украинской агропродовольственной продукции.