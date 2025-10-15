Опережает Азербайджан. Китай остается крупнейшим покупателем одного из украинских товаров

Китай больше всего купил украинской говядины с начала 2025 года (Фото: depositphotos.com)

В январе-сентябре 2025 года Украина отгрузила наибольшие объемы говядины в Китай и Азербайджан.

Об этом сообщила Ассоциация производителей молока.

В январе-сентябре 2025 года Украина экспортировала 13,8 тыс. тонн мороженой говядины, это 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за этот период поставки в денежном измерении выросли на 11,7% до $56,78 млн.

Реклама

С начала года крупнейшие партии мороженой говядины были отгружены в Китай (30,5%), Азербайджан (30%), Узбекистан (17%), Казахстан (8%) и Молдову (6%).

Объемы экспорта мороженой говядины из Украины в сентябре 2025 года составили 1,17 тыс. тонн, что на 13,4% меньше относительно августа текущего года и на 26% меньше относительно сентября 2024 года.

Также в январе-сентябре 2025 года Украина экспортировала 13,28 тыс. тонн крупного рогатого скота (КРС) в живом весе, это 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за этот период поставки в денежном измерении выросли на 52% до $29,21 млн.

В течение 9 месяцев 2025 года ключевыми направлениями экспорта КРС для украинских компаний были Ливан (87%), Ливия (7,6%), Казахстан (4%) и Узбекистан (+1%).

Как сообщалось, в январе-августе 2025 года Украина отгрузила наибольшие объемы мороженой говядины в Китай - на $15,77 млн, второе место по объемам поставок занял Азербайджан - $14,77 млн, третье - Узбекистан - $9,27 млн.

В маркетинговом сезоне 2024/2025, который закончился 30 июня 2025 года, Украина экспортировала почти 2,25 млн тонн ячменя на $394 млн, при производстве 5,6 млн тонн.

При этом в прошлом сезоне Китай стал крупнейшим импортером ячменя — 708 тыс. тонн, на втором месте Ливия с показателем 323 млн тонн, на третьем месте Испания с показателем 254 тыс. тонн.

Также в пятерку крупнейших импортеров украинского ячменя вошли Иордания и Тунис — 145 тыс. тонн и 119 тыс. тонн соответственно.