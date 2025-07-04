Купил значительные объемы. В Китае вырос спрос на еще один украинский товар

В Китае вырос спрос на один из видов украинской агропродукции (Фото: depositphotos.com)

Китайские компании уже законтрактовали 500−700 тыс тонн украинского ячменя урожая 2025 года. Это составляет не менее четверти экспортного потенциала Украины.

Об этом сообщила аналитическая компания Barva Invest.

«Сейчас мы используем свою премиальную позицию поставщика ячменя в Китай и Китай готов платить CIF $240 за тонну. Это эквивалентно примерно FOB-Одесса $203 и CPT-Одесса $193», — говорится в сообщении. — «Однако почти полное отсутствие внутреннего предложения в Украине при огромном спросе настолько разогрело цены, что вчерашние торги достигли 9 500 грн с НДС и CPT-Одесса $200+. Это подталкивает FOB до уровня $210+, что однозначно делает проданные китайские объемы убыточными».

По рыночным оценкам, объемы проданного ячменя составили 8−12 судов Panamax.

«Это означает, что только один Китай приобрел 500−700 тыс. тонн украинского ячменя — по меньшей мере четверть нашего экспортного потенциала», — отмечаются аналитики.

По их информации, предложение конкурентов Украины в Черном море покрывает весь спрос на этот товар Средиземноморья.

Как сообщалось, спрос на украинский ячмень растет, особенно со стороны Китая и стран Южной Европы.

В то же время в Украине на фоне сокращения посевных площадей и влияния погодных рисков ожидается существенное уменьшение валового сбора ячменя в новом сезоне.

В аналитическом департаменте сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках ВАР, ожидают в этом году сбор ячменя на уровне 5,1−5,3 млн тонн, что на 40% ниже довоенного уровня.

Аналитики также видят потенциал для роста цен во второй половине года, особенно если погодные риски подтвердятся и урожай окажется еще меньше прогноза.

Китай заинтересован в импорте украинского гороха, качество и цена которого очень привлекательны для китайских потребителей.

Также Украина является крупнейшим экспортером в Китай подсолнечного шрота.

До конца 2025 года планируется открыть не менее 15 новых рынков для украинской агропродовольственной продукции.