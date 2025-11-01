Надежда на Турцию. Индия больше всего импортирует одного из украинских товаров, однако поставки упадут из-за пошлины

Об этом сообщила Украинская бобово-соевая ассоциация.

Согласно документу, пошлина начнет действовать с 1 ноября.

Это означает отмену нулевого режима, который ранее действовал для украинских экспортеров желтого гороха в Индию.

Для украинских производителей гороха это может означать временное сокращение одного из ключевых рынков сбыта, сообщила ассоциация.

В то же время такая ситуация стимулирует расширение сотрудничества с другими странами, прежде всего с Турцией.

«Подобные изменения импортной политики Индии мы уже не раз наблюдали. Украинские производители умеют быстро адаптироваться и находить новые рынки. Спрос на растительный белок в мире растет, и Украина имеет все предпосылки оставаться надежным поставщиком качественных бобовых», — отметила президент Украинской бобово-соевой ассоциации Антонина Скляренко.

По ее словам, Индия и Турция — два крупнейших импортера украинского гороха, и объемы поставок в эти страны почти равнозначны.

Как сообщалось, в сентябре президент Украинской бобово-соевой ассоциации Антонина Скляренко сообщила, что Индия является крупнейшим импортером украинского гороха. В течение последних трех лет эта страна отменяла ввозные пошлины на горох, и это стимулирует повышение закупочных цен, отметила она.

Также открыл свой рынок для этого товара в 2025 году Китай, сейчас идет согласование первых поставок гороха в КНР.

В марте Украина и Китай подписали соглашение об условиях экспорта в КНР украинских водных продуктов дикого вылова и гороха.