Снизил импорт из РФ. Египет втрое увеличил закупки одного из ключевых украинских экспортных товаров

В июле-сентябре 2025/26 маркетингового года (июль 2025 — июнь 2026) по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона Египет увеличил импорт украинской пшеницы втрое, с 450 тыс. тонн до 1,4 млн тонн.

Об этом сообщает ASAP Agri со ссылкой на Ахмеда Эльсебаи, генерального директора Egyptian Swiss Group — одного из ведущих производителей муки и макарон в Египте.

Отмечается, что этот рост сделал Египет крупнейшим покупателем украинской пшеницы с начала сезона, поскольку страна диверсифицирует поставщиков на фоне обновления квот ЕС на импорт пшеницы.

Реклама

«В то же время импорт российской пшеницы в первом квартале сезона снизился до 1,8 млн тонн с 2,7 млн тонн в прошлом году», — пишет ASAP Agri. — «Несмотря на это, конкуренция остается жесткой — ценовое преимущество России и ожидаемое восстановление экспорта в октябре могут ограничить дальнейшее укрепление позиций Украины на этом ключевом рынке».

Общий импорт пшеницы Египтом в июле-сентябре составил 3,7 млн тонн, против 4,2 млн тонн годом ранее. Румыния и Франция также поставили меньшие объемы.

При этом USDA прогнозирует импорт пшеницы Египтом в 2025/26 маркетинговом году на уровне 13 млн тонн против 12,4 млн тонн в 2024/25 м.г.

Как сообщалось, в маркетинговом сезоне 2024/2025 Украина экспортировала 15,5 млн тонн пшеницы на сумму $3,16 млрд, при производстве около 22,4 млн тонн.

В прошлом сезоне Испания стала крупнейшим импортером пшеницы — 3,223 млн тонн, на втором месте Египет с показателем 2,111 млн тонн, на третьем месте Алжир с показателем 1,907 млн тонн.