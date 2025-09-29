Испания потеряла лидерство. Египет стал крупнейшим покупателем одного из украинских товаров

Египет почти вдвое увеличил объемы импорта украинской пшеницы с начала нового сезона (Фото: puic.org)

В июле-августе 2025/26 маркетингового года (июль 2025 — июнь 2026) по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона Украина уменьшила экспорт пшеницы на 28%, с 2,026 млн тонн до 1,456 млн тонн.

Об этом пишет агентство АПК-Информ.

Почти все топ-импортеры снизили закупку украинской пшеницы, за исключением Египта, который повысил объемы импорта почти вдвое — до 699 тыс. тонн и стал крупнейшим покупателем на старте нового сезона, сообщило АПК-Информ.

Индонезия уменьшила импорт пшеницы из Украины на 13% до 528 тыс. тонн, Вьетнам — на 17% до 314 тыс. тонн, Алжир — на 28% до 268 тыс. тонн.

«Очень существенно снизились отгрузки в направлении Испании, которая удерживала лидерство в первые два месяца 2024/25 МГ, — на 69%, до 243 тыс. тонн, — говорится в публикации. — Экспорт украинской пшеницы в Йемен за два месяца нового сезона снизился на 24%, до 126 тыс. тонн, Таиланд — на 26%, до 120 тыс. тонн».

Также снизили закупки украинской пшеницы Италия — на 42% до 66 тыс. тонн, Тунис — на 62%, до 49 тыс. тонн и Израиль — на 33%, до 48 тыс. тонн.

Инфографика: АПК-Информ

Как сообщалось, в маркетинговом сезоне 2024/2025, который закончился 30 июня 2025 года, Турция стала крупнейшим импортером украинских зерновых и масличных культур — 6,645 млн тонн, на втором месте Испания с показателем 6,243 млн тонн, на третьем месте Египет с показателем 4,573 млн тонн.

При этом в маркетинговом сезоне 2024/2025 Украина экспортировала 15,5 млн тонн пшеницы на сумму $3,16 млрд, при производстве около 22,4 млн тонн.

В прошлом сезоне Испания стала крупнейшим импортером пшеницы — 3,223 млн тонн, на втором месте Египет с показателем 2,111 млн тонн, на третьем месте Алжир с показателем 1,907 млн тонн.