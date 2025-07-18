Не все потеряно. В Украине хотят ввести возможность бронирования нарушителей законодательства о мобилизации

Депутаты предлагают временно бронировать на критически важных предприятиях мужчин, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске (Фото: Офис президента Украины)

Комитет Рады по вопросам нацбезопасности рекомендовал принять за основу законопроект, которым предлагается военнообязанных, нарушивших законодательство о мобилизации, временно брать на работу и оформлять бронирование.

Об этом пишет sud.ua.

«Работников, которые не имеют военно-учетного документа, не состоят на воинском учете или не уточнили персональные данные или же вообще находятся в „розыске“ ТЦК позволят брать на работу на критически важные предприятия и, соответственно, оформлять им бронирование», — говорится в публикации — «То есть, бронирование смогут получить те, кто нарушил законодательство о мобилизации. Впрочем, только временно».

Соответствующий законопроект 13335 рекомендовал парламенту принять в первом чтении Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности. Его инициаторами выступили председатель Комитета ВР по нацбезопасности Александр Завитневич, члены этого комитета Роман Костенко, Александр Федиенко и другие.

Так, статью 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предлагается дополнить новой частью, согласно которой бронированию подлежат военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, которые в установленном Кабмином порядке определены критически важными для функционирования экономики в особый период, в сфере оборонно-промышленного комплекса, у которых:

— отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ,

— он не состоит на воинском учете,

— не уточнил персональные данные указанные в пункте 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона 3633-IX,

— находится в розыске (кроме случаев нарушения статьи 336 и статьи 337 Уголовного кодекса — то есть, речь идет о «розыске» ТЦК, а не о «уголовном розыске»).

Продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза за один календарный год.

Также предлагается установить, что с целью оперативного привлечения к выполнению работы новых работников, а также устранения кадрового дефицита и нехватки рабочей силы, предприятия, учреждения и организации, которые определены критически важными для функционирования экономики, в сфере ОПК, имеют право заключать трудовой договор с работником, у которого отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ и/или он не стоит на учете в районных (городских) ТЦК, органах СБУ, соответствующих подразделениях разведывательных органов, на время прохождения испытательного срока при приеме на работу, что не является нарушением должностными лицами предприятий, учреждений и организаций законодательства о мобилизации.

Как отмечают авторы законопроекта, при осуществлении мероприятий по бронированию военнообязанных работников предприятия, учреждения и организации, определенные Минстратегпромом критически важными, сталкиваются с фактами получения военнообязанными работниками повесток на этапе сверки военно-учетных данных и в период между днем принятия Минстратегпромом решения об определении предприятия, учреждения или организации критически важными для ОПК и принятием соответствующего решения о бронировании военнообязанных работников.

Как сообщалось, Кабинет министров внес изменения в порядок определения предприятий, работники которых могут бронироваться от мобилизации.

До этого времени предприятия могли обращаться как в центральные органы власти, так и в местные администрации без четкого разграничения полномочий.

Новый порядок устанавливает, что центральные органы власти определяют критически важные предприятия в отраслях национальной экономики, за которые они отвечают.

Местные администрации будут иметь полномочия в отношении предприятий коммунальной формы собственности и предприятий в восьми конкретных сферах на их территории. Речь идет о сельском, лесном и рыбном хозяйстве, добывающей и перерабатывающей промышленности, поставке электроэнергии, газа и воды, строительстве, торговле и ремонте автотранспорта, а также транспорта и логистики.