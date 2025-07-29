Превентивная подготовка команды — ключ к безопасности. Пока предприятие не находится под следствием, оно должно быть готово к этому сценарию. Как это сделать — разъясняют профильные юристы Juscutum, Miller, Ильяшев и Партнеры.

Новое правительство, сформированное в июле 2025 года, задекларировало поддержку бизнеса. Премьер Юлия Свириденко объявила годовой мораторий на проверки предпринимателей, а новоназначенный генпрокурор закрыл семь тысяч бесперспективных дел против бизнеса.

Однако на практике бизнес еще не дышит свободно. Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, у которого прямые связи с властью, заявляет о шантаже и угрозах после покупки здания гольф-клуба на Оболони. По его словам, КШЭ получает письма с угрозами судебных исков. Милованов утверждает, что знает организаторов этого давления, но пока ситуация под контролем — воздерживается от обнародования имен. КШЭ аккумулирует миллионные финансы от внутренних и международных грантодателей.

Если даже организация с международной репутацией и доступом к властным кругам сталкивается с проблемами, то что говорить о предпринимателях без подобных связей? NV Бизнес собрал практические советы от профильных адвокатов, как действовать во время обысков, проверок и других форм давления со стороны правоохранителей.

Кто в группе риска?

Артем Крикун-Труш, партнер практики White-Collar Crime юридической фирмы Miller, выделяет две основные фазы давления на бизнес: до открытия уголовного дела и во время него. На первом этапе компании получают информационные запросы, например, от СБУ в рамках контрразведывательной деятельности, НАБУ или БЭБ — в рамках «информационно-аналитической работы».

«Здесь бизнес часто допускает первую ошибку, — отмечает Крикун-Труш, — Компании отвечают на запросы без привлечения адвокатов или вообще игнорируют их».

Это может стать формальным основанием для открытия уголовного дела, получения постановления на доступ к документам или обысков. После внесения постановления в публичный реестр это грозит репутационными потерями: «Контрагенты, инвесторы или партнеры могут прекратить сотрудничество», — объясняет партнер Milller. «Правоохранители сейчас это активно используют».

По словам адвоката, правоохранители знают, насколько для международного бизнеса токсично любое упоминание рядом с уголовными делами. Они используют информационные запросы как инструмент шантажа, угрожая судебными решениями, которые попадут в публичный реестр. Уголовные дела могут открываться даже на основании публикаций в медиа.

«Это механизм давления через допросы, выемки и тому подобное. Даже если дело не имеет судебной перспективы, этого достаточно, чтобы уничтожить бизнес», — добавляет он.

Крикун-Труш отмечает, что конкуренты нередко используют правоохранительные органы для устранения соперников. «Нет лучшего способа для недобросовестного бизнеса устранить конкурента, чем уничтожить его репутацию, статус или коммуникационные возможности через уголовные производства», — комментирует он. По его словам, такие методы особенно распространены в строительстве, фармацевтике и ритейле. «Это инструмент борьбы за рынок, а не следствие как таковое», — отмечает адвокат.

Партнер Milller также обращает внимание на то, что следователи могут негласно проникать в офисы ночью по определению суда — фотографировать, устанавливать прослушку, изучать документы — без ведома компании. Это называется негласным проникновением.

«Такие действия часто проводятся не для следствия, а в интересах конкурентов», — добавляет он.

Он отмечает, что все силовые структуры, включая НАБУ, вмешиваются в бизнес вместе с БЭБ, ГБР, СБУ и полицией. «Не надо иметь розовых очков — давят все», — отмечает партнер Milller. По его словам, НАБУ унаследовало культуру старых силовиков после прихода руководителей среднего звена: «Показатели, давление, подозрения ради доступа к информации — это их реальность».

Обыски: что нужно знать

В условиях военного положения количество обысков бизнеса возросло, причем часто они проводятся без судебного решения как «неотложные». Это требует от компаний высокого уровня подготовки и слаженной реакции.

Константин Кривенко, советник и руководитель практики уголовного права ЮФ «Ильяшев и Партнеры», отмечает, что в 2025 году следственные действия часто напоминают штурм, где бизнесу отводится роль пассивного наблюдателя. «Активно влиять на процесс сложно, но фиксация нарушений — это основа для дальнейшей защиты», — подчеркивает он.

Александр Горобец, руководитель практики защиты бизнеса в Juscutum, добавляет: «Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно снимать фото или видео следственных действий. Все нарушения должен фиксировать адвокат». Если адвоката еще нет на месте, стоит записывать ключевые детали: время начала и окончания обыска, кто его проводит, что изымают, присутствуют ли понятые и их данные. «Обязательно вносите все замечания и несогласия в протокол обыска», — отмечает Горобец.

Крикун-Труш рассказывает о случае, когда во время обыска в компании, занимающейся медицинским оборудованием, следователи изъяли все — от документов до серверов и компьютеров, оставив офис пустым. «Даже если суд заранее не разрешает изъятие, правоохранители могут изъять временно и обратиться за арестом этого имущества», — объясняет он. Одна из причин такого давления — неограниченные сроки досудебного расследования. Представитель Milller отмечает, что антикоррупционные активисты, поддерживая идею отмены сроков расследований, хотели спасти резонансные дела, но на практике это позволило правоохранителям годами тянуть расследование без ответственности.

Кривенко отмечает: «Никто не имеет права без законных оснований проводить обыск. Постановление должно четко указывать место проведения, срок действия и перечень вещей и документов, которые разрешено изымать». Эти параметры определяют границы законных действий правоохранителей.

Правильная тактика во время обыска — это пассивное сопротивление: фиксировать действия следователей, вызывать адвоката, сообщать о возможном превышении полномочий и записывать личные данные правоохранителей. Вызов «102» может быть формальным жестом, который поможет в защите. Противодействие должно быть юридически обоснованным и зафиксированным для дальнейшего обжалования.

Особое внимание следует уделять «неотложным» обыскам без судебного решения. «Теоретически вы имеете право не допускать правоохранителей в помещение и не предоставлять доступ к документам или имуществу. Но на практике законность таких действий суд проверяет уже после обыска», — объясняет Горобец. Если имущество изымают, оно должно соответствовать постановлению. Неуказанное в постановлении имущество может быть временно изъятым, а разрешение на его возвращение выдает суд.

Горобец советует бизнесу принимать превентивные меры: проводить инструктажи для работников, особенно руководства, относительно их прав и обязанностей во время обысков. «Создайте алгоритм действий и команду (менеджер, юрист, бухгалтер), которая будет сопровождать обыск от имени компании», — рекомендует он.

Подготовка включает проверку всех документов, связанных с финансами, налогами или лицензиями, а также создание резервных копий данных вне офиса. Во время обыска бизнес имеет право требовать копию определения суда, привлечь адвоката, фиксировать обыск на видео, вносить замечания в протокол и отказаться отвечать без адвоката. Правоохранители, в свою очередь, обязаны действовать в рамках определения, предъявить служебные удостоверения, обеспечить присутствие понятых и передать копию протокола.

Партнер Milller советует привлечь адвоката с опытом в уголовных делах еще до возникновения проблем. «Как у вас есть семейный врач, так же должен быть адвокат для бизнеса. Обращаться к нему во время обыска уже немного поздно», — отмечает он. Юридический советник может провести комплаенс-аудит, выявить риски, разработать внутренние политики и провести тренинги для работников по поведению во время обысков или допросов.

Обращение к медиа и бизнес-ассоциациям: чего боятся правоохранители

Опрошенные юристы соглашаются, что обращение к медиа должно приниматься индивидуально в каждом случае. Горобец советует не игнорировать возможности публичной защиты. «В некоторых случаях это эффективный инструмент для „отражения атаки“, особенно когда есть признаки незаконного давления», — отмечает он. Публичная огласка через СМИ или бизнес-ассоциации может привлечь внимание общества и создать дополнительный контроль над действиями силовиков, заставляя их действовать в рамках закона. Ассоциации также могут оказывать юридическую, информационную или лоббистскую поддержку.

Однако стоит учитывать репутационные риски — компания должна тщательно анализировать, не приведет ли публичность к дискредитации. Силовики, по словам Кривенко, больше всего боятся прозрачности: «Публичной огласки, контроля СМИ, квалифицированного адвоката, который знает все нюансы процесса, и должным образом оформленных замечаний в протоколах, которые становятся доказательствами для обжалований».

Отдельные чиновники часто злоупотребляют полномочиями, оказывая необоснованное давление на бизнес. «Их пугает только реальная ответственность — тюрьма или увольнение», — отмечает Кривенко. По его мнению, механизмом сдерживания могут стать дисциплинарные меры против «нерадивых» правоохранителей, освещение таких случаев в СМИ и публичное признание руководством таких фактов.

Крикун-Труш добавляет, что бизнес четко обозначил один из ключевых маркеров изменений во время последней встречи с генеральным прокурором: ответственность следователей и прокуроров за преступления. «Фальсификации, давление на бизнес, злоупотребления — все это происходит, а ответственности ноль», — отмечает он. По его словам, даже адвокатская тайна не защищена: правоохранители читают переписку бизнеса с адвокатами, прослушивают звонки, а иногда преследуют самих адвокатов.

«Мы запросили у Генпрокуратуры статистику: по статьям о препятствовании адвокатской деятельности — ноль приговоров за все годы независимости», — добавляет адвокат Milller.

Горобец отмечает, что видео — самое сильное доказательство в современных реалиях: «Сегодня видео — король доказательств. Содержание превалирует над законным способом получения». Крикун-Труш и Кривенко также советуют использовать жалобы в правоохранительные органы, которые могут инициировать внутренние проверки. Если дело приобретает международную огласку, это может повлиять на имидж страны и остановить давление.

Крикун-Труш подчеркивает важность грамотного PR-литигейшн (Litigation PR) — это стратегия управления коммуникациями, которая используется во время судебных споров и инструментов «белого» GR (government relations): «Взаимодействие с органами власти — это не про „порешать“. Это об умении воспользоваться доступными инструментами: попасть на официальную встречу с чиновниками в Генпрокуратуре, донести ситуацию клиента или добиться рассмотрения жалобы».

Советы бизнесу: не молчать и действовать

Крикун-Труш предостерегает: если на бизнес начинается давление, хуже всего — согласиться на правила игры. «Не давайте взятки — это игла. Один раз сядете, и вас будут доить столько, сколько существует ваш бизнес. Никакой гарантии договоренности нет», — подчеркивает он.

Он советует действовать активно: «Реагируйте, не бойтесь конфликта. Жалобы, заявления, защита — это не „раздражать прокурора“, а нормальный юридический процесс. Вы в этой истории — оппоненты, и следователь не является вашим партнером. Не стоит занимать позицию „лишь бы не ухудшить“, потому что тогда точно ухудшится».

Крикун-Труш также подчеркивает важность коммуникации внутри компании: «В критические моменты важно говорить с командой: внутренняя паника может навредить бизнесу больше, чем сам обыск. Объясняйте, поддерживайте, не давайте пространства для страха и сплетен».

И главное, по его словам, — не останавливаться: «Идите до конца. Систему можно преодолевать, настойчивость работает. Раз не получилось — есть апелляция. Не получилось там — идите в кассацию. Юридическая работа — это долбление скалы».

Успешные кейсы

Подготовка и правильная юридическая реакция в реальном времени могут кардинально изменить последствия обыска. Горобец приводит пример ІТ-компании, которую неожиданно посетили представители СБУ и прокуратуры с неотложным обыском. Благодаря заблаговременной подготовке ни один из более 200 работников не предоставил доступ к своим телефонам. Адвокаты оперативно прибыли на место, организовали взаимодействие с правоохранителями, СМИ и руководством. Оказалось, что компания прекратила аренду помещения еще за месяц до обыска, а у силовиков не было судебного решения, что сделало невозможным проведение обыска. Документы и серверы не были изъяты, следователи осмотрели лишь несколько компьютеров, а допросы работников не зафиксировали в протоколах. В результате это не стало частью уголовного производства.

Другой пример — обыск на складе готовой продукции. Адвокат сразу заявил, что будет требовать соблюдения правил безопасности на производстве и возражать против перерыва в составлении протокола. Осознавая сложность процесса и потенциальное сопровождение конфликта, следователи завершили обыск за один час и ничего не изъяли.

Крикун-Труш приводит два примера из своей практики. В первом случае местная СБУ обвинила крупную пищевую компанию в экологических нарушениях из-за мести бывшего топ-сотрудника. После обращений к бизнес-омбудсмену, Генеральной прокуратуре и переговоров с центральным офисом СБУ дело удалось закрыть за несколько месяцев.

Во втором случае контрагент компании перепродал товар в РФ, что привело к открытию дела СБУ по обвинению в «содействии государству-агрессору». Проведенное внутреннее расследование доказало непричастность компании, а совершенствование комплаенс-системы помогло предотвратить подобные ситуации в будущем. Дело также было закрыто.

«К сожалению, в Украине риск необоснованного давления на бизнес остается высоким, что делает услуги по защите от обысков и в уголовных производствах очень востребованными», — заключает Горобец. Он отмечает, что в структуру таких услуг входят превентивные консультации, тренинги, непосредственное участие адвоката во время обыска, представительство в суде и подача жалоб. Объем этого юридического рынка — многомиллионный, хотя точные данные конфиденциальны.