Импортный ощутимо дешевле. Украинские производители популярного продукта сокращают выпуск на фоне падения продаж

В четвертом квартале ожидается дальнейшее сокращение производства отечественными сыроделами на фоне агрессивного роста импорта европейской продукции, которая стала значительно дешевле на фоне ценового обвала в ЕС.

Об этом пишет Инфагро.

«За последние месяцы цены на ключевые сорта сыра в Европе снизились на четверть. Это привело к тому, что стоимость импортного сыра на украинском рынке сейчас значительно ниже, чем у локальных производителей», — говорится в публикации, — «Некоторые импортируемые сыры стоят дешевле, чем даже отечественный творог, не говоря уже о полутвердых сырах. Такая разница в стоимости существенно влияет на решение торговых сетей, которые все активнее отдают предпочтение импорту».

Реклама

Отмечается, что импорт сыров растет уже несколько месяцев подряд. В сентябре темпы роста ускорились, причем больше всего прибавили именно твердые и полутвердые сыры, пишет Инфагро.

«Общая динамика за год свидетельствует о существенном увеличении объемов завоза, особенно на фоне сокращенного внутреннего спроса. Такой высокой доли импорта рынок не видел со времен допандемийного периода», — говорится в публикации, — «В этой ситуации украинским производителям приходится искать выход на дополнительные внешние рынки».

Однако, даже несмотря на рост экспорта, полностью компенсировать потери на внутреннем рынке не удается.

«Экспорт полутвердых сыров вырос, но его объемы вдвое уступают импорту. Лучшая динамика наблюдается в сегменте сырного продукта — там поставки за границу растут быстрее, а цены держатся на стабильном уровне, близком к европейскому», — говорится в публикации. — «Также наблюдается незначительный рост экспорта плавленых сырных продуктов, но эта категория остается менее значимой с точки зрения общего баланса».

В целом ситуация на сырном рынке заставляет украинских производителей готовиться к сокращению производства и возможному пересмотру бизнес-стратегий. Если импорт продолжит расти такими темпами, доля отечественной продукции на полках продолжит стремительно уменьшаться, пишет Инфагро.

Как сообщалось, в Украине выросли цены на большинство молочных продуктов. При этом во второй половине сентября наблюдалось сокращение реализации молочной продукции торговыми сетями и уменьшение спроса на молоко-сырье со стороны молокоперерабатывающих предприятий.