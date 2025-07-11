Новые возможности для среднего бизнеса. Сеть Аврора открыла первый магазин в Бухаресте

Группа компаний Аврора открыла первый магазин Aurora в Бухаресте в пятницу, 11 июля, этот магазин стал 50-м в Румынии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина. «Открытие в Бухаресте — это подтверждение доверия клиентов и весомый шаг в покорении европейского рынка. Мы гордимся тем, что можем представлять украинское качество за рубежом и открывать новые возможности для украинских производителей на международной арене», — комментирует совладелец группы компаний Аврора Тарас Панасенко.

Реклама

Новый магазин Aurora (Bucuresti, Calea Cringasi nr.29 sector 6) общей площадью 200 кв. м, предлагает формат компактного магазина с широким ассортиментом товаров, где можно приобрести все необходимое для ежедневных потребностей. В торговом зале расположены прайсчекеры для быстрой проверки цен покупателями.

В пресс-службе отметили, что Aurora успешно конкурирует на рынке Румынии, индекс лояльности местных клиентов NPS даже выше украинского — примерно 80 против 60.

Как сообщалось, первый магазин Aurora в Румынии появился в октябре 2023 года в г. Сучава, что стало началом международного развития компании. В 2024 году был открыт распределительный центр в городе Бакэу, что обеспечило оптимизацию логистики.

Масштабирование группы компаний Аврора в Румынии открывает новые возможности как для местных, так и для украинских производителей. На сегодня более 27 украинских компаний уже экспортируют свою продукцию для реализации в магазинах сети Aurora в Румынии. Это не только стимул для роста украинского экспорта, но и мостик к международному рынку для малого и среднего бизнеса из Украины.

Аврора — национальная компания с прямыми иностранными инвестициями от Фонда Horizon Capital, основанная в 2011 году Львом Жиденко, Тарасом Панасенко и Лесей Клименко, главный офис расположен в Полтаве. На июль 2025 года сеть насчитывает более 1 700 магазинов Аврора на территории Украины и 50 магазинов Aurora в Румынии.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов Аврора в июне 2025 года открыла уже 49-й магазин в Румынии и планирует до конца 2025 года довести их количество до 100. Кроме того, компания готовится выйти на рынок Болгарии.