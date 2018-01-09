Суд Нидерландов заморозил активы Ахметова - СМИ

У Ахметова не подтверждают новый арест нидерландского суда по делу Укртелекома

В Нидерландах суд выдал временный приказ о замораживании основанных в Нидерландах компаний бизнес-группы СКМ, владельцем которой является Ринат Ахметов. Решение суда связано с длительным судебным процессом о сумме 820 миллионов долларов, сообщает Reuters.

Агентству предоставил копию решения суда сам истец - кипрская компания Raga (принадлежит бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко).

Нидерландский суд выдал временное решение заморозить активы зарегистрированных в Нидерландах предприятий SCM, среди которых - крупнейшая украинская сталелитейная Metinvest и крупнейшая частная энергетическая компания DTEK.

Недавно Кипрский суд также заморозил активы украинского олигарха на аналогичную сумму. Речь идет об иске Raga по делу о продаже Укртелекома.

В то же время компания SCM заявила во вторник, 9 января, что ей ничего неизвестно о решении нидерландского суда.

"Если речь идет о деле активов группы SCM, то они работают без изменений", - говорится в ответе пресс-службы Ахметова.

Reuters на данный момент обратилась за копией решения самого суда в Нидерландах.

После решения кипрского суда в СКМ отметили, что намерены обжаловать его.