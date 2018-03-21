"Сотрудник должен снять с меня часть забот": топ-менеджер Синево Украина делится принципами подбора персонала

Коммерческий директор медицинской лаборатории Синево Украина Николай Скавронский делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

не столь лично принимать рабочие проблемы, не так остро и болезненно на них реагировать (чуть больше адекватного “пофигизма”)

не тратить свое время на тщетные попытки развития и рост людей около себя, когда четко видно, что они сами этого не хотят

больше хладнокровия и контролирования своих эмоций в принятии решений

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Он должен снять с меня часть моих забот, выполняя свою работу самостоятельно, т.е. самостоятельно анализировать проблемы, находить возможные решения, выбирать лучшее из них, применять его, оценивать полученный результат, предпринимать шаги для устранения повторения проблемы и только потом идти ко мне с фразой: “У нас БЫЛА проблема и я ее УЖЕ решил, а чтобы она больше не повторилась – мы сделали следующее...”

3. Кого вы считаете успешным бизнесменом (в Украине или в мире) и чему у него стоит поучиться?

McDonalds. Это компания, которая сама создала свой рынок, выстроила четкую систему, гарантирующую соблюдение стандартов ведения бизнеса. Они знают свою ключевую компетенцию и грамотно используют ее, настойчиво следуя и достигая своих целей. А если компании и приходится меняться под давлением изменений рынка, то они это делают идеально вовремя, без фальшстарта или опоздания.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые Вас впечатлили. Чем именно они вам понравились?

© starylev.com.ua

Книга – Джеремі Кларксон та світ довкола Джереми Кларксона. Классно, когда ты уже почти дедушка, а в душе остаешься самовлюбленным подростком, верным своей первой и единственной любви – машинкам. Тонко, иронично и по-английски стильно.

Прощальный квартет / © Opening Night Productions

Фильм – Прощальный квартет. Как правильно поступить, когда ты больше не можешь заниматься делом всей твоей жизни, но ты хочешь, чтобы это дело сохранилось и было продолжено? По-философски красиво и душевно показан путь Мастера и Лидера, его размышления и процесс принятия волевого решения, поиск преемника и передача ему своего места – самого ценного, что у него есть.

5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему вас "зацепил" в последнее время?

Я – архаичный Олдскул! Вся хорошая музыка закончилась в начале 90-х. Хотя, из неожиданных недавних открытий – Skunk Anansie и Battleme.

6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Самое главное достоинство смартофона – это постоянное “присутствие” на рабочем месте, хоть и виртуально, т.е. уже нет такой жесткой необходимости быть в офисе с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера. Самые главные приложения в смартфоне – это почта, мессенджеры и карта с указанием загруженности траффика.

7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Серьезно задумываться о work-life балансе нужно тогда, когда твоя работа не есть твоей жизнью. Когда работа становится твоим хобби, твоим реальным вторым, а, иногда, и первым домом, когда ты с коллегами проводишь больше времени, чем с семьей и тебя это не бесит – можно считать себя счастливым человеком, достигшим нужного баланса. Важно не упустить тот момент, когда работа перестанет приносить удовольствие и ты начнешь это компенсировать требованиями прибавки зарплаты – это знак, что пора искать новое хобби, которое тоже будет приносить деньги.