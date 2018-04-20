СЕО Havas Group Ukraine объясняет, в чем разница между плохой работой и work-life балансом

Наталья Морозова, СЕО Havas Group Ukraine, делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые ее впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Первый: нет ничего невозможного, если что-то задумала – бери и делай. Пусть даже все против и не верят в успех задуманного.

Второй: самое ценное – это время и энергия, используй эти ресурсы очень экономно. Не трать их на неинтересное общение, нудные книги, глупые фильмы, на конфликты и споры. Проводи время исключительно с теми, кто для тебя действительно важен, и трать энергию только на то, что действительно имеет значение.

Третий: окружай себя людьми, которые максимально не похожи на тебя и, возможно, даже в чем-то тебя превосходят. Общение с такими людьми мотивирует и вдохновляет, ведь ты всегда узнаешь для себя что-то новое. Есть прекрасная теория о том, что вы – это нечто среднее от пяти человек, с которыми вы проводите большую часть времени. Так вот, это правда работает.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Я однозначно пойму это намного раньше, чем через год.

Для нас, в Havas Group Ukraine, самое важное в сотруднике – честность, открытость всему новому, самомотивация, ответственность, позитивный настрой и, желательно, чувство юмора. Всему остальному можно научить.

3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?

Я восхищаюсь компаниями, которые создают абсолютно новые бизнес-модели и рынки, придумывая услуги и продукты, не боятся экспериментов и постоянно внедряют новые технологии. Это, например, из украинских – Rozetka, Нова Пошта, ПриватБанк, Киевстар, из зарубежных – Alibaba, Google, Facebook. Или вот один из ярких примеров: Amazon – с их магазином без касс, доставкой с помощью дронов, виртуальным ассистентом Alexa. В разработке у компании – склады на дирижаблях, доставка под землей и многое другое – эти футуристические технологичные новинки вызывают чистый восторг. Ну и задают планку для всех остальных.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

Кадр из сериала Призрачная башня / © Wolf Moon Productions

Буквально вчера начала смотреть новый сериал The looming tower (Призрачная башня). Во-первых, обожаю Джеффа Дэниэлса еще после сериала Newsroom (Новости), во-вторых очень люблю фильмы и сериалы, основанные на реальных событиях. Вторая моя слабость – фильмы с неожиданной развязкой.

© elizabeths_diary via Instagram

Из книг: все еще "отхожу" от Замок из стекла, Чтец, Лестница Якова. Взахлеб читаю Sapiens: Краткая история человечества, в очереди – Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня и И пусть вращается прекрасный мир, это, кстати, наша следующая книга в Kyiv Bookworms Club.

Еще меня очень вдохновляют различные шоу и интервью. Из любимого – TEDx, вДудь, The Graham Norton Show. Из недавнего очень тронуло и заставило задуматься выступление Нюты Федермессер на TEDxSadovoeRingWomen. 20 минут полной тишины в зале. Тяжело.

5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему "зацепил" вас в последнее время? (назовите любимую песню).

Буквально сегодня открыла для себя группу Two Feet с песней I Feel Like Im Drowning.

6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Мне тяжело представить свой день без смартфона – в нем вся самая ценная информация (почта, календарь, список задач, нужные файлы). Для меня это один из главных инструментов управления бизнесом, который помогает мне быть максимально продуктивной. Если говорить о ТОП-3 приложений, это:

Google for Work (здесь целый набор: почта, календарь, google диск и так далее)

FB + Messenger — да, я пока не поддерживаю акцию #deletefacebook

Waze – с ужасом вспоминаю, как раньше ездила по печатной карте.

7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Наша жизнь сегодня настолько динамична, что грань между рабочим временем и временем на личную жизнь все больше стирается. И я не могу сказать, что мне это не нравится. Я давно перестала пытаться найти work-life баланс – и это мой осознанный выбор. Ведь если на работе вы с нетерпением ждете, когда часы покажут 18.00, чтобы уйти домой, а придя домой вы ни разу не подумали о каком-то рабочем моменте – это не значит, что вы достигли баланса. Это значит, что пора подумать о смене работы, потому что нынешняя – точно вас не драйвит и не вдохновляет.