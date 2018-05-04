СЕО Датагруп о привычке работать в выходные дни: в 10-20 % случаев это было лишним

Михаил Шелемба, СЕО компании Датагруп, делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Первое – держать баланс. Амбиции и стремление к быстрому карьерному росту – это хорошо, но я часто платил за это своим личным временем, которое можно было посвятить семье и друзьям. Поэтому расставляйте приоритеты. Раньше много работал по выходным, но в 10-20 % случаев это было лишним.

Второе – не давать страху определять твои действия или оправдывать бездействие. Есть тонкая грань между осторожностью и страхом, и ее нужно почувствовать. Я хотел бы почувствовать ее раньше.

Третье – научиться как можно раньше строить отношения с людьми, ведь люди – это главный актив в жизни человека.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Если мы говорим о топах, то я должен быть уверен, что могу доверить этому человеку компанию на месяц.

3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?

В Украине я внимательно слежу за нашими коллегами по рынку. Мне очень импонирует генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова и то, что она делает в области HR, а также то, как она выстраивает отношения со своей командой. У Петра Чернышова (Киевстар) отлично получается повышать операционную эффективность.

Из мировых компаний я восхищаюсь McKinsey, моей предыдущей компанией, за то, что она решает самые важные и болезненные проблемы своих клиентов.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

Из последнего – это книга Луиса Герстнера Кто сказал, что слоны не умеют танцевать?. В ней он описал свою работу по трансформации IBM и проблемы, с которыми столкнулся на этом пути. Все то же самое, что и у меня в Датагруп. Я почерпнул много важных уроков.

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Также книга Юваля Ноя Харари Sapiens: Краткая история человечества (в украинском переводе – Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього‎ – ред.). В этой книге автор анализирует процесс становления первобытного общества и мотивы наших предков, которые привели к становлению цивилизации. Прошло много времени, но в современном обществе нами движут те же силы и мотивы.

Кадр из фильма Величайший шоумен / © Chernin Entertainment

О фильмах: мы с женой посмотрели Тhe greatest showman (Величайший шоумен). По моему мнению, это один из лучших фильмов за последнее время: очень глубокая, качественная картина о том, что действительно важно в жизни.

5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему "зацепил" вас в последнее время (назовите любимую песню).

Я вырос на творчестве Игоря Талькова. Такие песни, как Звезда, Чистые пруды, У твоего окна продолжают быть актуальными. В последнее время полюбил творчество Дэвида Гаррета и его аранжировки классических произведений.

6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Смартфон сегодня стал для нас "пультом по управлению нашей жизнью". Он делает эффективным и быстрым наше общение с людьми как в повседневной жизни, так и в бизнесе. Приложения, без которых не обойтись, – это Viber, фитнес-трекер Endomondo, а также приложение для общения с учителями моих детей Seesaw.

7. Как правильно соблюдать work-life-баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Это вечный вопрос – ответ на него постоянно эволюционирует. Нужно делать только то, что нельзя делегировать другим, тогда у тебя будет достаточно времени, чтобы сконцентрироваться на тех задачах, которые можешь решить только ты сам. Это дает возможность получать результат и удовольствие от работы. Когда получаешь удовольствие и видишь результат – получаешь силы и не устаешь.

Обязательно заниматься спортом, это повышает твой метаболизм и дает тебе возможность делать больше в оставшееся время.

В семье нужно делать две вещи: первое – максимизировать время, которое приносит впечатления и позитивные эмоции твоим близким, тогда у тебя с ними будут развиваться качественные отношения, а второе – это быть рядом, когда ты действительно нужен.