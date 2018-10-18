Санкции касательно владельцев 112 Украина и NewsOne: Рада не отменила постановление

Народные депутаты не смогли отменить постановление от 4 октября, в котором просят СНБО применить санкции к владельцам телеканалов 112 Украина и NewsOne.
Об этом пишет Украинская правда.
Отмену постановления на заседании 18 октября поддержали лишь 57 нардепов.
"57 за, постановление отклонено, и я безотлагательно подпишу постановление наше, которое было принято", - сказал спикер парламента Андрей Парубий.
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Ранее Верховная Рада рекомендовала СНБО Украины ввести санкции в отношении компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne на фоне обвинений ресурсов в прокремлевской пропаганде.
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