Санкции касательно владельцев 112 Украина и NewsOne: Рада не отменила постановление

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Парламент не отменил санкции против владельцев 112 Украина и NewsOne

Парламент не отменил санкции против владельцев 112 Украина и NewsOne

Народные депутаты не смогли отменить постановление от 4 октября, в котором просят СНБО применить санкции к владельцам телеканалов 112 Украина и NewsOne.

Об этом пишет Украинская правда.

Отмену постановления на заседании 18 октября поддержали лишь 57 нардепов.

"57 за, постановление отклонено, и я безотлагательно подпишу постановление наше, которое было принято", - сказал спикер парламента Андрей Парубий.

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Ранее Верховная Рада рекомендовала СНБО Украины ввести санкции в отношении компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne на фоне обвинений ресурсов в прокремлевской пропаганде.

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