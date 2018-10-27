Ryanair начинает полеты в новые европейские города

Уже в воскресенье, 28 октября, лоукост Ryanair совершит первый полет в одну из «новых» стран Европы.
Об этом сообщает ТСН.
Рейс запланирован из аэропорта «Борисполь» на 13:30 в Вильнюс.
В дальнейшем будут осуществляться полеты также Польши (Варшава и Быдгощ), Испании (Барселона), Великобритании (Лондон), Литвы (Вильнюс) и Словакии (Братислава).
Напомним, что 3 сентября ирландский лоукостер Ryanair, крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик, запустил из аэропорта Борисполь первый рейс по маршруту Берлин - Киев - Берлин (Шенефельд).
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