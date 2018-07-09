Российская шоколадная фабрика решила изменить логотип после обвинений в плагиате

Московская шоколадная мануфактура решила сменить логотип после претензий владельцев Львівської майстерні шоколаду.

Об этом российская компания написала на своей Facebook-странице.

В то же время, компания не указала в посте львовских коллег, а лишь отметила, что "есть компания, логотип которой несколько похож на наш, но был разработан раньше, как оказалось".

"Это останется на совести нашего аутсорс-дизайнера... Вероятно, схожа и продукция, хотя мы вдохновлялись шоколадными мастерскими Австрии и Бельгии. Не важно, каким правом и на какой территории защищен логотип данной компании, как товарный знак, как и то, что степень схожести и смешения с нашим не является чем-то само собой разумеющимся. Мы приняли решение в ближайшее время внести изменения в свой логотип. Это честно, и, несмотря на имеющиеся очевидные различия, этих различий будет больше", – подчеркнули в российской компании.

Напомним, что 6 июля владелец Львівської майстерні шоколаду Андрей Худо заявил о намерениях подать в суд на Московскую шоколадную фабрику за плагиат логотипа компании.