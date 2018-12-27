Женщина с деньгами. Интервью с главой украинского представительства корпорации, "влившей" в экономику Украины более $ 3 миллиардов Сегодня, 21:39 7 Цей матеріал також доступний українською Елена Волошина: Умение слушать для руководителя сейчас становится даже более важным, чем умение вести за собой

Автор Иван Верстюк

Елена Волошина, глава украинского представительства IFC, инвестподразделения Всемирного банка, называет главное качество современного руководителя, рассуждает об особенностях работы с миллениалами и рекомендует безотказное средство от профессионального выгорания.

В рабочем кабинете Елены Волошиной, главы украинского отделения могущественной Международной финансовой корпорации (IFC), царит упорядоченный хаос: стол - в бумагах, повсюду мягкие игрушки, а на стеллаже отдельную полку занимает косметика. Обстановка выдает эмоцио­нальную натуру хозяйки. Но эта черта не мешает Волошиной вести дела со скрупулезностью банкира. Она уже почти 20 лет возглавляет украинское представительство одной из крупнейших мировых организаций, отвечающих за приток инвестиций в развивающиеся страны.

Филолог по образованию, Волошина считается авторитетным игроком на украинском инвестиционном рынке: за годы независимости IFC влила в украинскую экономику более $ 3 млрд.

Я хотела стать преподавателем английского языка, но родители были крайне против. Они - оба экономисты - считали, что язык - это не профессия, а средство коммуникации, и видели меня тоже экономистом. Но нам удалось найти компромисс. Я сказала: “Давайте я все‑таки пойду учить английский язык, а потом посмотрим. Но я вам обещаю мужа-экономиста”. Свою часть обещания я выполнила. И, наверное, даже превзошла мечты моих родителей, потому что стала не экономистом-теоретиком, а практиком, связанным с микроэкономикой.

Заканчивая аспирантуру, я начала подрабатывать в кооперативах, преподавала английский язык. Тогда [филантроп Джордж] Сорос давал деньги на перепрофилирование военных кадров, и моими студентами были генералы и адмиралы. Это был ужасный челлендж - научить их английскому языку.

По-настоящему руководителем себя почувствовала, когда работала в проекте Малая приватизация. Это был один из самых эффективных наших проектов IFC в Украине, потому что фактически за несколько лет мы способствовали возникновению и развитию малого частного бизнеса. Сложно сейчас представить, но в 90‑е годы в Украине не было ни одного частного магазина, ни одного частного ресторана, ни одного частного кинотеатра - все было государственным. Нужно было придумать механизм приватизации и провести ее.

Сначала я работала в этом проекте как консультант, а потом руководителем. Мой американский босс Боб Форсмен, сейчас большой и важный банкир, предложил меня на свое место. Это была большая честь, и одновременно было ужасно страшно. Так страшно, что я дома постоянно плакала.

Я первой из Украины возглавляла проект, финансируемый USAID в IFC. У меня в подчинении было 40 человек, старших по возрасту, опытных профессионалов своего дела. Мне нужно было доказать им, что я имею право ими руководить. И это было безумно сложно. Мне нужно было найти формат сотрудничества.

Мне кажется, когда ты людям не врешь, это их мотивируетЕсли бы я пришла и начала им директивно давать указания в стиле “я - начальник, ты - дурак”, я бы натолкнулась на жуткое сопротивление. И они бы меня на самом деле размазали по стенке, потому что я и правда была молода и неопытна. Мне было 33 года.

Второй челлендж состоял в коммуникации с внешним миром. Когда я приходила с идеей приватизации к мэрам, они воспринимали ее с опаской: как это так - приватизировать продуктовый магазин? Директора перестанут снабжать народ хлебом и солью, а будут торговать компьютерами? Мне помогала мой тогдашний заместитель Валентина Григорьевна Легкая. Она была в свое время мэром и, заходя в очередной кабинет, говорила: “Я орговик!” Все удивлялись, но это звучало так убедительно, что нам верили.

Умение слушать для руководителя сейчас становится даже более важным, чем умение вести за собой. Потому что меняется мир, профессиональная жизнь. Миллениалы, которые сейчас приходят, они совсем другие, у них другая мотивация. Когда я начинала, у нас вообще другие драйверы были. Нас, выход­цев из совка, толкало вперед отсутствие жвачек и джинсов. Мы лезли вверх, нам хотелось достижений, и мы все чего‑то добились с разной долей успеха.

А миллениалы - они другие. Они сразу хотят баланса между работой и жизнью, им не нужны видеомагнитофоны. Им даже не нужны квартиры, как нужны были нам. Они живут в съемных квартирах, отлично себя чувствуют, они - о другом. Именно поэтому нужно их услышать, чтобы дать им тот формат, в котором они могли бы максимально реализоваться.

ЕЕ ПРАВИЛА: Елена Волошина признается, что не любит весь день находиться в офисе. Ее идеальный распорядок дня - короткая внутренняя встреча и две-три встречи с людьми вне стен компании. Фото: НВ

Мотивация, преданность, эмоциональный кайф от работы и переживание за то, что ты делаешь, - то, что я ценю в сотрудниках больше всего. Я не люблю тупость, нежелание подумать. Не люблю безответственных людей. Не люблю, когда я что‑то прошу сделать, а человек приходит и начинает находить объяснения, почему это невозможно сделать. Мы на работе проводим большую часть своего времени, и мне жаль людей, которые не получают кайфа от того, чем они занимаются. Я могу ругать свою организацию больше всех, могу клясть свою работу больше всех, но у меня такая интересная работа. Она мне так много дает сил, энергии, знаний. Потрясающе!

Я не очень организованный человек, если честно. У меня есть помощница, которая помогает мне упорядочивать рабочий процесс. Она за мной следит, удо­стоверяется, чтобы я не по­обеща­ла больше чем нужно, - иногда у меня есть такое свойство. Я из желания помочь людям могу назначить больше встреч, чем физически в силах потянуть. Но выгорание для меня, так же как и депрессия, - это какой‑то ужасный негатив, состояние, в которое я не разрешаю себе скатиться.

Я себя люблю. Если чувствую, что очень устала, то, спасибо моему шефу, в любой момент могу взять отпуск, сесть в самолет и куда‑то улететь. Я стараюсь балансировать так, чтобы у меня при моем ненормированном рабочем дне была возможность иметь какую‑то другую жизнь. Эта другая жизнь включает общение с любимыми людьми, друзьями детства, спорт, баню, йогу и путешествия.

Лидеры становятся немодными в следующем тысячелетии. Роботы превосходят нас уже во многих вещах, но есть то, чего они, по крайней мере пока, не умеют, - работа в команде и креативность. Эти качества нужны будут руководителю в будущем. И конечно же, эмоциональный интеллект - потому что умение сострадать и сопереживать очень важно. Ну и я по‑прежнему стою на своих позициях “доверять и слушать”.

Я верю в импортозамещение. Это нонсенс, но Украина до сих пор импортирует, например, свинину. Так быть не должно. У нас много возможностей для импортозамещения. Вот недавно была в магазине Всі. Свої и увидела, какие удивительно красивые креативные вещи производят у нас маленькие компании. Их должно быть больше, и мы наконец‑то перестанем покупать китайские штамповки.

Чаще всего мы работаем с лидерами в своей отрасли. Отрасль должна быть конкурентоспособной для Украины в глобальном распределении труда, но в рамках этой отрасли должен быть конкурентоспособный игрок. Мы - организация развития, и наша задача - помогать стране развиваться и повышать свое благосостояние с помощью частного сектора. Пример - компания Agrofusion. Это украинская группа компаний, которая занимается производством и переработкой томатов. С нуля была построена целая отрасль, потому что Украина традиционно в мире не была лидером по производству томатной пасты. И благодаря одной компании она, по‑моему, сегодня занимает 13-е место в мире. Это компания, которая продает большую часть своей продукции на экспорт, на очень требовательные рынки, например в Японию. Ну вот такого типа компании мы обычно поддерживаем. Но для “маленьких” [бизнесов] мы тоже придумываем инструменты.

Украине не хватает хороших историй в бизнесе. Поэтому я, как только появляется какая‑то хорошая история успеха, сразу же пытаюсь ее популяризировать. Не помогает, конечно, военный конфликт. Потому что когда ты сидишь в Лондоне. или в Нью-Йорке, или в Гонконге, ты не понимаешь, что конфликт в одной точке, кажется, что он везде, и ты панически боишься. Не помогают случаи, когда инвесторы уходят с рынка. Они тогда несут плохой месседж внешнему миру.

Но в то же время я вижу не только растущий спрос, я вижу и растущие бизнесы. Конечно же, нас не устраивают темпы роста. Но мы посылаем более-менее неплохие сигналы миру, например то, что к нам стали заходить иностранные инвесторы. Страну с такими ресурсами, таким населением и таким территориальным расположением нельзя игнорировать. Интерес к нам будет всегда.

Фото: НВ

Семь вопросов Елене Волошиной:

— Как можно с ходу определить, успешна ли компания?

— Банкир всегда смотрит на маржу. Но сегодня, успешна компания или нет, определяет не только маржа. Современная успешная компания производит социально правильный продукт устойчивым способом, а люди, которые его производят, довольны своей работой, счастливы, не обижают людей вокруг, себя и природу.

— Чего не должно быть в компании?

— Интриг, зависти и предательства.

— Как вы определяете, подходит ли человек для работы в вашей компании?

— Мне нужно обязательно поговорить с человеком. Причем я интервью провожу довольно жестко, люди жалуются иногда. Я не люблю банальные вопросы про сильные и слабые стороны, “почему вы должны быть в нашей компании”. Я даю кейсы. Я говорю: “Представьте себе, что это с вами происходит. Ваши действия?” Иногда люди теряются. Но у меня было несколько случаев, когда после интервью я брала на должность внешнего кандидата, когда уже почти приняла решение продвинуть внутреннего. В обоих случаях не ошиблась: эти два человека уже работают в Вашингтоне.

— За что вы увольняете?

— Я не увольняю. Я работаю в организации, в которой все процедуры очень четко прописаны, так что это, к счастью или несчастью, не мое решение. Но если бы я работала в частном бизнесе, то, наверное, увольняла за воровство.

— Как вы мотивируете команду, чтобы достичь цели?

— Стараюсь не врать. Мне кажется, когда ты людям не врешь, это их мотивирует. А кроме того, я хочу думать, что мотивирую своим примером.

— Сколько времени в среднем вы находитесь в офисе и в котором часу заканчивается ваш рабочий день?

— Мой идеальный рабочий день должен начинаться не раньше десяти часов утра. Я - сова, и мне поспать утром нужно обязательно. Не всегда это получается, потому что бывают деловые завтраки. Бывает, что целый день в офисе сидишь. Не очень люблю такие дни. Желательно, чтобы мой день состоял как минимум из двух или трех каких‑то встреч с людьми вне стен организации. Ну, чтобы не закиснуть здесь.

Я не люблю внутренние встречи, которые длятся, к сожалению, не меньше часа. Зато с клиентом из новой для меня сферы, например производства стульев, в котором я ничего не понимаю, могу провести и два часа - это для меня полезно.

В моем идеальном дне после работы должно быть еще что‑то: спорт, встреча с друзьями, баня, массаж, хорошая книга. А самое, наверное, главное в моем дне - это его окончание. Когда я ложусь спать, прокручиваю в голове события дня. И если по итогу я могу сказать “вау” оттого, что мне удалось сделать что‑то полезное и хорошее, значит это был замечательный день. Даже если я устала как собака.

— Как вы снимаете стресс?

— Раньше ходила в бассейн. Сейчас на йогу перешла. С тренажерами тоже как‑то не получилось никак. Я знаю, сейчас в моде триатлон - все бегают, плавают, - но я уже не в том возрасте. Больше всего на свете меня расслабляют путешествия. Когда я гуляю со львами в Зимбабве или глажу слона, или когда ты сидишь над водопадом Виктория, тебе страшно, и ты забываешь обо всем - выжить бы.

Этот материал был опубликован в №47 журнала Новое Время от 20 декабря 2018 года