Застроили. Продажи жилья в стране превысили показатели прошлых лет

В прошлом году количество жилья, принятого в эксплуатацию, выросло на 9% по сравнению с 2016 годом, а в столице, где его строится больше всего – почти на 30%.

По данным Минюста, количество сделок купли-продажи достигло примерно 450 тыс. Это почти вполовину меньше, чем в 2007 году. Но на 10% больше, чем в 2016 году.

Для роста рынка недвижимости есть несколько причин. Во-первых, уменьшение процентов по депозитам. В гривне они не превышают 12%. То есть ниже инфляции 2017 года. Во-вторых, низкая цена на недвижимость – хотя и незначительный, но рост экономики.

"Мы сегодня строим больше 2 млн кв. метров в Киеве. Тогда как даже в лучшие советские времена было 1,5 млн кв. метров. То есть мы уже превысили этот план", – утверждает Игорь Никонов, основатель KAN Development.

Девелоперы утверждают – недвижимость для украинцев наиболее понятный путь для инвестиций. Тогда как других возможностей для людей выгодно вложить свои средства сегодня не так уж и много. Деньги должны работать.

Но одной из самых больших проблем для людей с капиталом в Украине является ограниченный выбор инструментов для его сохранения и приумножения.

Держать в банковском сейфе или на депозите – невыгодно. Особенно гривну. Ведь проценты не перекрывают потери от инфляции. Традиционно большинство тех, кто имеет лишнюю копейку, покупает недвижимость.

В продолжении темы смотрите интервью с Игорем Никоновым, основателем KAN Development, который расскажет, где собирается построить самое большое здание в стране.

Также ведущие в программе рассказывают о том, как производители натуральных и органических продуктов завоевывают место на внутреннем рынке. Кроме того, в программе рассказывается о том, какие виды малого бизнеса могут приносить сверхприбыль и сделать владельца успешным.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.