Закон каменных джунглей. Как бизнес отстаивает свои права в конфликтах с властями

Проверка ли это на выдержку бизнеса или завуалированное уничтожение пока неизвестно

С проблемами сталкиваются не только украинские компании, но и международные.

Транснациональная корпорация Peter Cremer GmbH на прошлой неделе заявила о желании уйти из Украины из-за невозможности ведения бизнеса. В частности, причиной ухода послужили сложные и непрозрачные методы ведения бизнеса.

В корпорации утверждают, что большую часть времени предприниматель тратит на согласование и получение подписей, которое в итоге может продолжаться годами.

С похожими проблемами столкнулась и международная компания по производству возобновляемой энергии EuroCape New Energy Limited. По словам ее главы Питера О'Брайена, компания за 10 лет не может построить ветропарк в Запорожской области стоимостью более 1 млрд евро. Проблема возникла с разрешением на выделение земельного участка.

"Мы имели право на этот участок, поэтому встретились с чиновниками и попросили помощи. Но сразу после этого в Геокадастре появилась информация, что этот участок разделен на три части, и они предоставлены трем пенсионерам", - рассказал О'Брайен и добавил, что впоследствии компания начала получать угрозы и запугивание в свой адрес. А со временем инвестору предложили приобрести участок по нерыночным ценам, либо согласиться покупать песок и гравий у определенных поставщиков.

В компании решили не идти на поводу и обратились к бизнес-омбудсмену и губернатору. В результате записи о том, что участками владеют пенсионеры, исчезли.

Подобная халатность отпугивает инвесторов от украинских активов.

По данным отчета Совета бизнес-омбудсмена за первый квартал 2018 года бизнес-климат в стране остается неудовлетворительным. Так, количество жалоб на действия Государственной фискальной службы, правоохранительных органов, государственных регуляторов и органов местного самоуправления от бизнеса во второй раз с начала деятельности совета побили рекорд – 646. Но не все так безнадежно. Бизнес отстаивает свои права в конфликтах с властями, и порой побеждает.

"Они видят нарушения со стороны правоохранительных органов, они без страха обращаются к нам и получают позитивный результат по своей жалобе", - утверждает бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.

В основном, при рассмотрении жалоб часто замечены грубые нарушения уголовного процесса со стороны правоохранителей, добавляет он.

Дело в том, что украинские правоохранители, включая прокуратуру, несмотря на мораторий на проведение проверок, «любят» внезапно наведываться к бизнесу.

Так, в начале этого года с обысками пришли к мобильному оператору Киевстар и компании Новая Почта, которые по версии следствия подозревались в финансовых нарушениях, а последнюю, по словам генпрокурора Юрия Луценко, заподозрили в пересылке больших объемов безакцизного алкоголя и наркотических веществ.

В свою очередь, в обеих компаниях заявляли, что готовы были предоставить доступ к информации правоохранительным органам и до их прихода.

"В принципе можно было не приходить, можно было запросить любую информацию, мы бы ее с удовольствием предоставили. И тем более не нужно прыгать через турникеты", - заявлял Александр Когут, директор по регулярному обеспечению Киевстара.

Кроме того, совладелец Новой Почты Вячеслав Климов отметил, что сейчас юристы компании подают документы следователю Генеральной прокуратуры, где объясняют, как работает компания.

Свои права отстаивают не только гиганты вроде Новой Почты, но малый и средний бизнес. Как правило, три четверти жалоб поступает именно от небольших компаний, отметили в офисе бизнес-омбудсмена.

Впрочем, изменения в бизнес-климате страны к лучшему все же происходят. Украиной в последнее время интересуются такие компании как General Electric, IKEA и другие, подчеркнул Алексей Гончарук, председатель офиса эффективного регулирования: "Если в целом охарактеризовать ситуацию, я бы сказал, что бизнес в Украине делать в каждым днем проще и проще".