Выборы и кризис. Бизнес поговорил с президентом об ожиданиях на 2019 год

Вчера в отеле InterContinental состоялась встреча участников Европейской бизнес ассоциации с руководством страны. Ее инициаторами стали не президент и премьер, как это было ранее, а сами предприниматели. Впрочем, формат встречи оказался для власти более чем удобным – постановки острых и неудобных вопросов не предполагалось. Мероприятие стало своеобразной репетицией отчета правительства о проделанной за год работе и о планах на ближайшее время. И явной попыткой заручиться поддержкой бизнеса на предстоящих выборах.

Кроме президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана, на встречу пришли и первые лица правительства – правда, менее многочисленной делегацией, чем обычно. Поговорить с бизнесом решили также вице-премьеры по строительству Геннадий Зубко и евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр юстиции Павел Петренко, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, замглавы МЭРТ Макс Нефьодов и глава НБУ Яков Смолий.

Свое выступление Порошенко начал с порицания "радикалов и популистов". Также президент рассыпался в похвалах бизнесу за то, что именно благодаря "уникальному" сотрудничеству с властью удается достигать компромиссов и проводить необходимые реформы. "Мне приятно, что на популистические обещания уже никто не покупается", – сказал президент.

Сам же глава государства при этом не смог удержаться от таковых. Умаслив бизнес словами благодарности за поддержку, Порошенко тут же призвал к компромиссу и уступкам в вопросе расширения базы начисления ЕСВ ради поддержки пенсионеров. В зале послышался ропот – ведь оплачивать это придется именно присутствующим.

Как рассказала НВ Бизнес исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, введение регрессивной ставки ЕСВ, которую инициировало Минсоцполитики, стало волнующей для предпринимателей темой. Против этой инициативы выступила как сама ЕБА, так и Союз украинских предпринимателей СУП), и Американская торговая палата (АТПУ), а также МЭРТ. Пока правительство еще окончательно не определилось, будет ли введена регрессивная ставка. Поэтому предприниматели воспользовались случаем и на встрече выразили свое неудовольствие инициативой. "Как обычно к концу года появляется идея, которая фактически меняет все финансовые планы компаний на грядущий год. Это не особо радует", – подчеркнула Деревянко.

По словам президента ассоциации, генерального директора ИК Dragon Capital Томаша Фиалы, бизнес понимает аргумент о необходимости поддержки пенсионеров. Но, подчеркнул он, "хотелось бы, чтобы в карман "белых" легальных компаний, которые платят все налоги, залазили только после перекрытия дыр и схем, которые существуют на таможне, рынке нефтепродуктов, в игорном бизнесе и в табачной отрасли".

Порошенко продолжал акцентировать на успешном диалоге бизнеса и власти в уходящем году. Действительно, с начала года президент провел минимум пять масштабных встреч, на которых присутствовали не только члены Европейской бизнес Ассоциации, но и других крупнейших объединений предпринимателей. Президент даже пошутил: "Я уже чувствую себя членом ЕБА". На это Деревянко парировала, мол, не намек ли это, что Roshen может скоро стать членом ассоциации?

Подбивая итоги, Порошенко одной из главных задач на 2019 год – в который раз – назвал запуск рынка земли. Этот же вопрос оказался и одним из двух невыполненных пунктов (вместе с созданием Службы финансовых расследований) из Топ-9 приоритетов ассоциации в 2018 году. Ранее первый замглавы МинАП Максим Мартынюк в интервью НВ Бизнес заявлял, что снять мораторий на продажу земли Верховная Рада сможет только в 2020 году.

Вслед за Порошенко к трибуне вышел премьер-министр Владимир Гройсман. В отличие от весьма победного спича президента, то и дело веселившего зал своими шутками, Гройсман с немного охрипшим голосом выглядел заметно уставшим и более серьезным. Его можно понять – ведь последние недели премьер с головой погружен в подготовку к окончательному принятию госбюджета-2019, который Рада должна проголосовать буквально на днях.

В частности, глава правительства напомнил о переговорах с главным кредитором – Международным валютным фондом. "Дискуссии идут сложно, они занимают много времени", – пожаловался Гройсман. Действительно, как признались в разговоре с корреспондентом НВ Бизнес участники встречи, представители фонда пока не готовы поддержать введение налога на выведенный капитал.

Премьер долго говорил о сложностях своей работы, и присутствующие в зале немного заскучали. В итоге, Гройсман объявил три своих приоритета на следующий год – это обеспечение финансовой стабильности, достижение экономического роста путем дерегуляции и детенизации, а также продолжение системных реформ. В частности, пенсионной.

Также Гройман анонсировал, что после подписания меморандума с МВФ будет запущена реформа ГФС, по согласованной модели и с полным обновлением налоговой и таможенной служб.

Как и президент, премьер также говорил о популистах, которые "оказывают яростное сопротивление" реформам, и именно поэтому изменения не продвигаются так быстро, как хотелось бы правительству.

Сквозной темой всех выступлений звучала тема выборов – сначала президентских весной (в которых будет участвовать нынешний глава государства Порошенко), так и парламентских осенью (в которых, как ожидается, будет участвовать уже премьер Гройсман).

Взявший слово от имени ЕБА Томаш Фиала напомнил об ухудшившейся ситуации на внешних рынках и отметил, что стране в целом нужно быть готовой к сложным временам, которые грядут в ближайшем будущем.

Далее произошла смена декораций, и на сцену вышли представители правительства. Каждого из них попросили назвать Топ-3 "перемоги" и неудачи за прошедший год, а также очертить планы на ближайшую перспективу.

Так, глава Минрегионстроя Геннадий Зубко призвал бизнес обратить внимание на выгоду от инвестиций в проекты по энергоэффективности. Со стороны министерства он пообещал в будущем году упростить подключение к энергосетям, продолжить дерегуляцию в строительстве, в частности, наконец внедрить новые ДБН.

Возглавляющая Минздрав Уляна Супрун сообщила, что министерство планирует в следующем году ввести новую систему лицензирования врачей – обязать их получать специальную лицензию, за отсутствие которой предусмотреть серьезные штрафы. Также здравоохранительное ведомство заинтересовано в развитии государственно-частного партнерства с бизнесом в медицине, подчеркнула Супрун, призвав бизнес обратить внимание на возможности, которые открывает внедряемая система e-health.

Глава Нацбанка Яков Смолий из "побед" регулятора назвал принятие нового закона о валюте, достижение финансовой и макроэкономической стабильности. Впрочем, признал он, в 2018 году НБУ не удалось достичь желаемого уровня инфляции, хотя ситуация остается контролируемой. Также в уходящем году Нацбанк не смог приложить достаточно усилий для продвижения проектов cashless-экономики и сокращения объема наличности вне банков. В следующем 2019 году Смолий рассчитывает на возобновление кредитования и снижение его стоимости, внедрения проектов по финансовой грамотности, а также на расширения доступа небанковских учреждений к предоставлению финансовых услуг.

Министр юстиции Павел Петренко в свою очередь рассчитывает, что Верховная Рада еще до конца текущего года проголосует за новый антирейдерский закон, который был разработан по инициативе бизнеса. Также глава Минюста пообещал добиться удешевления нотариальных услуг.

Первый замминистра экономики Максим Нефедьов сообщил о позитивных результатах внедрения риск-ориентированного подхода к проверкам. Так, если в прошлом году по 99% случаев бизнесу выносились предписания о штрафах, то в этом году этот показатель снизился до 73%. А в следующем году, рассчитывает Нефьодов, он и вовсе сократится до 55%. В планах МЭРТ также внедрение возможности поставить персональную оценку действий проверяющего инспектора. По мнению первого замминистра, в синергии это позволит бизнесу сэкономить миллионы гривень. Также он пообещал продолжить упрощение администрирования налогов, а также добиться отмены паевого взноса для инвесторов.

В целом среди проблем, которые все еще волнуют предпринимателей – запутанное администрирование налогов; большая приватизация, которую не могут осуществить уже несколько лет подряд; реформа судов и правоохранительных органов; валютная либерализация; обеспечение макроэкономической стабильности; земельная реформа. "Больше всего, конечно же бизнес волнует реформа судов и правоохранительных органов. Она должна дать старт борьбе с коррупцией. Которая, в свою очередь, изменит правила игры", – подытожила Деревянко.