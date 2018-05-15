Время покупать. Почему в Украине падают цены на новостройки

На украинском рынке недвижимости настало время покупателей. За последние три года цены в американской валюте на новостройки в Киеве упали на 20%, или на $200 за один квадратный метр.

Такие данные приводит сервис по поиску недвижимости lun.ua.

Основной причиной снижения цен является перенасыщение рынка новостройками и снижение покупательской способности украинцев. Например, в кризисном 2008 году в Украине было простроено 94 тыс. квартир с общей площадью почти 10,5 млн квадратных метров, свидетельствуют данные Госстата. В 2017 году было сдано в эксплуатацию 126 тыс. квартир. То есть на 20% больше, чем в 2008-ом.

А если количество предложений превосходит спрос, рынок показывает отрицательную динамику стоимости квадратного метра, объясняет вице-президент Лиги экспертов Украины Андрей Гусельников.

"Сейчас колоссальное количество новостроек. Поэтому застройщики просто вынуждены снижать цену, чтобы привлечь клиентов именно к своему проекту", – добавляет заместитель руководителя отдела продаж столичного ЖК Obolon Residences Андрей Пограничный.

Добавить к этому можно и девальвацию гривни. То есть, если в национальной валюте цены в новостройках немного растут или остаются более-менее стабильными, в долларах они падают.

В регионах, несмотря на такую же активную застройку, ситуация с приобретением первичного жилья несколько иная. Например, цены за квадратный метр в Одессе и Львове падают менее активно – до $610-680 из-за еще более низкой покупательской активности.

"Там уже сегодня застройщики почувствовали, что рынок перенасыщен новостройками. И рентабельность меньше, чем в Киеве. Поэтому там изначально гораздо меньше вводится квартир, и цены более стабильны", – отмечает Гусельников.

По его данным, если в Киеве за 2017 год падение стоимости квадратного метра на первичном рынке составляет до 6,5%, то, допустим, в Днепре цена упала лишь на 5,5%.

Строительный бум в Киеве толкает бизнес к жесткой конкуренции. В борьбе за клиента, в первую очередь, предлагают современные технологии.

"Это и солнечные батареи, и зарядки для электрокаров, это закрытая территория дома, двор без машин, детские сады. То есть развитая инфраструктура, для того чтобы люди, проживая в комплексе, имели все необходимое", – говорит директор департамента продаж и маркетинга ХК Киевгорстрой Татьяна Маркова.

Другой столичный застройщик – корпорация Укрбуд – предлагает своим покупателям систему умного дома. Сейчас компания уже внедряет эту технологию и начинает оборудовать системой новые квартиры, утверждает пресс-секретарь Укрбуда Глеб Шемовнев.

"То есть задача сейчас застройщиков заключается в том, чтобы, не увеличивая или сильно не увеличивая стоимость проекта, дать человеку больше, чем могут другие", – говорит он.

Но и это еще не все. Некоторые строители предлагают покупателям квартиры "под ключ" – заезжай и живи. Новый владелец получает помещение, в котором уже есть ремонт: ламинат, обои, сантехника, кухонный гарнитур. В планах – обустраивать квартиры шкафами, кроватями, обеденными столами и стульями, устанавливать кондиционеры, бойлеры и другую технику.

"Сейчас у нас более 50% квартир в жилых комплексах, где мы предлагаем эту опцию, продаются именно с ремонтом под ключ. Могу сказать, что себестоимость такого ремонта для покупателя составляет, по нашим оценкам, не менее $200 за квадратный метр. А наша компания предлагает эту услугу за $100 за квадратный метр", – делится результатами коммерческий директор строительной компании Интергал-Буд Анна Лаевская.

Впрочем, несмотря на все попытки компаний, цены на новостройки могут снижаться и дальше. Ведь финансовое состояние населения не растет, а нового жилья становится все больше.

"Застройщик просто вынужден реализовать построенный квадратный метр и поэтому он идет на всевозможные акции, ухищрения, для того чтобы продавать эти квадратные метры. Рентабельность у них достаточно большая, поэтому они еще могут давать рассрочки, могут снижать цены. Я думаю, что в этом году мы увидим снижение стоимости квадратного метра еще на 5% в год", – прогнозирует Гусельников.

Что же произойдет с ценами на первичном рынке недвижимости будет зависеть от аппетитов застройщиков и возможностей украинцев. Инвесторы рассматривают квартиры в новостройках как вариант для вложения свободных средств. Но важно не прогадать. Как говорится: "покупать надо, когда рынок падает, а продавать – когда растет".