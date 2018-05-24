Время Ч. Кто и сколько заработает на финале Лиги Чемпионов

К принятию гостей готовятся не только власти, но заведения общественного питания, отели, хостелы и другие

С 24 по 27 мая Украина впервые принимает у себя финал Лиги чемпионов (ЛЧ-2018), в связи с чем столица Украины окунется в атмосферу спортивного праздника. Ожидается прибытие в страну более 50 тыс. иностранных болельщиков.

Проводить масштабные мероприятия для Украины привычное дело. Ведь недавно наша страна принимала гостей Евровидения и Евро-2012. Таким образом, уже имеется организационный опыт и существующая инфраструктура, которые были задействованы при проведении этих событий, уверяют киевские власти и добавляют, что готовы принять финал ЛЧ-2018 на самом высоком уровне.

Затраты на проведение финала в Киеве в сравнении с Евро-2012, на которое потратили около трех миллиардов долларов и Евровидением - 650 млн грн, небольшие. На финал ЛЧ-2018 из горсовета выделили всего лишь 25 млн грн. Однако, эти деньги пошли не на реконструкцию стадиона, а на выполнение городом своих обязательств перед УЕФА. Это касается брендирования Киева, изготовление дополнительных информационных материалов и тому подобных имиджевых вещей.

По самым скромным подсчетам, Киев от проведения финала Лиги Чемпионов получит в свой бюджет около миллиарда гривен, говорит президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко. А это почти прибыль четырех городов от Евро-2012, на который потратили три миллиарда, а не скромные 25 млн грн.

К принятию гостей готовятся не только власти, но и заведения общественного питания. С учетом проведения Евро-2012 и Евровидения-2017, рестораторы готовы к подобным мероприятиям, некоторые даже придумывают фирменные футбольные блюда.

"Мы сделаем специальный бургер под финал Лиги Чемпионов. Наверное, он у нас будет неделю, пока будет идти финал, он у нас будет в меню. Это будет такое спецпредложение, которое потом выведется из меню", - рассказывает Алла Овсянникова, владелица street-food сети ресторанов Furgonetа, и добавляет, что цены во время ЛЧ-2018 "кусаться" не будут.

С ней соглашается Надир Кучкаров, бар-менеджер True Burger Bar, Hendrick's. По его словам, изменение цен несправедливо по отношению к постоянным клиентам.

"Иностранцы придут к нам в гости, и обычные наши сограждане придут к нам отдыхать. И встретив разные цены, будут удивлены не в лучшую сторону. Поэтому, естественно, мы на этот шаг не пойдем", - добавляет он.

Впрочем, не все дорожат своей репутацией у клиентов. О справедливости ценообразования точно не слышали владельцы столичных гостиниц и квартир. Так, стоимость проживания в день проведения финала Лиги Чемпионов поднялась в несколько раз в сравнении с обычной, а некоторые повысили цены на свои услуги более чем в 100 раз, отметил Алексей Хмельницкий, председатель Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины.

"В Печерском районе отель Крещатик - повысил цены в 50-80 раз. Обычные апартаменты 54 метра квадратных были 2960 грн сутки, на период 25-27 мая – 169,6 тыс грн. И снова 01.06 они падают на 2960. Например, отель Нивки – в 70-120 раз. Одноместный номер эконом-класса стоил 1000 гривен, сейчас он будет стоить 67 тыс. грн. И снова падает на 1000 гривен 1 июня", - добавляет он.

Узнать стоимость отелей трех- и пяти-звездного формата, в которых во время проведения Лиги Чемпионов преимущественно проживают организаторы, компании-спонсоры, и наконец, команды сложнее. Ведь, номера у них были выкуплены еще год назад. Кроме того, цена устанавливается в контракте и является коммерческой тайной.

Сложную ситуацию даже заметил глава департамента Ливерпуля по работе с болельщиками Тони Барретт. По его словам, для футбольных фанов поиск билета на самолет и жилья в Киеве превратился в сплошной кошмар.

Хоть и в Антимонопольном комитете организовали расследование данного инцидента, однако ответственности за такие действия нет.

Дело в том, что по законодательству, гостиницы, кроме государственных, сами устанавливают цены на проживание. Но такое поведение со стороны гостиничного бизнеса может повредить имиджу государства.

"Это неадекватно. К сожалению, это воспитание наших людей, наших владельцев отелей", - считает Хмельницкий.

Впрочем, в отельном бизнесе есть и те, кто дорожит репутацией. Как утверждает Ирина Сидлецкая, генеральный директор гостиничной сети Premier Hotels and Resorts, поднятие цен перед таким событием является нормальной практикой для гостиниц. Потому что этот вопрос в любой экономике. Однако, оно должно быть адекватным. "Мы подняли цены, в среднем где-то в 2,5 раза", - добавила она.

Вполне понятно, что Лига Чемпионов предоставит дополнительные дивиденды бизнесу, кроме того, это еще и интересный опыт. Но следует помнить: даже временно завышенные цены способны навредить не только имиджу нашей страны, но и частному бизнесу.