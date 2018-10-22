От идеи до прибыли. Как раскрутить бизнес на уличной еде

Фестиваль уличной еды в Киеве уже год работает в режиме успешного бизнеса. Каждый фестиваль дает возможность рестораторам и стартаперам заработать неплохие деньги. Но для этого нужно сразу сосредоточатся на аспектах, которые существенно влияют на заработок, а именно: ценовая политика и продуманное меню для каждого сезона и погоды.

Почти 2 года такая идея была исключительно "фаном" и не приносила прибыли, рассказывает основатель фестиваля Уличная еда Роман Тугашов. Но увидев, что интерес к фестивалю растет, он решил изменить стратегию и превратить благотворительность в бизнес-модель.

"Мы пытались искать какие-то форматы, где непосредственно на самом фестивале можно заработать деньги. Мы отказались, первое и самое главное, от бесплатного входа, это нам сразу позволило те же элементарные вещи сделать: закупить новые шезлонги, закупить новые столы, сделать места для отдыха для развития инфраструктуры. Мы получили ту аудиторию, которая нас любит, готова к нам приходить вот уже шестой сезон подряд", - рассказывает Тугашов.

Кроме того, фестиваль дает шанс за три дня протестировать формат ведения бизнеса, чтобы решить – оставить его, или отказаться от него навсегда. Также по словам основателя сети Vertuta Игоря Орлянского, это возможность заявить о себе на рынке.

"Есть несколько таких историй, когда люди приходили с точкой продажи с маленьким фургончиком на фестиваль, начинали продавать, видели, что люди покупают эти товары, и затем открывали рестораны. Здесь действует обратная связь", - добавляет совладелица VforVegan Ольга Терницкая.

Такое мнение также поддерживает совладелец Churros Factory, WOK factory Ой Вэй Дима Дубровный. По его словам, формат уличной еды выступает площадкой, на которой все сделано для того, чтобы молодой предприниматель или просто любой человек мог попробовать.

Впрочем, участие в фестивале иногда приносит и неплохую прибыль для новичков, отмечает владелец компании Furgoneta Алла Овсянникова.

Как видим – бессмысленная, на первый взгляд, идея сформировала новые форматы бизнеса, которые позволяют не открывать стационарное заведение, освобождают от финансовых рисков и кучи бумаг.

"Когда ты открываешь ресторан, это большие инвестиции. На формате уличной еды эти инвестиции в сотни раз меньше. Но ты можешь быть не менее успешным. Возможно, мы говорим о другом заработке, он меньше. Но в соотношении он гораздо больше, если бы мы вкладывали в ресторан и вкладывали здесь. Вложения в сотни раз меньше, а заработок в десятки раз или в какое-то минимальное количество раз меньше", - говорит совладелец Black Burger, Fish & Chips Руслан Ясинецький.

Также для фестивалей, вроде Уличной еды важно четкое попадание в целевую аудиторию. Кроме того, публика ценит разнообразие. Поэтому даже спонсоры, которые принимают участие в мероприятиях, должны не просто устанавливать промо-локации, но и придумывать что-то для развлечений.

"То, что мы создаем контент, это супер, классно. Но то, что наши партнеры также создают свой собственный контент, вот эта синергетическая составляющая, она действует как взрывчатое вещество. Мы им даем наших 25-30 тысяч гостей, которые приходят за 2,5 дня, абсолютно лояльной аудитории, платежеспособной аудитории, готовой к чему-то новому. И они абсолютно хорошо и классно контактируют с ними", - рассказывает Тугашев.

Начинать дело также важно в партнерстве с кем-то. Выбор партнера в таком виде бизнеса основывается на общих взглядах и неравнодушии к самым нелепым идеям.

Еще одна особенность фестивального бизнеса – люди. Мероприятие нельзя считать успешным в случае низкой посещаемости. Перед началом каждого мероприятия объявляют мини-конкурс, рассматривают заявления новых учасников и проводят дегустации.

"Любой бизнес должен решать два вопроса. Или решать какую-то проблему твоего потенциального клиента, или дарить дополнительные эмоции. Мы решаем проблему, что делать в субботу и в воскресенье в Киеве, куда с детьми пойти. Поэтому идеально, чтобы бизнес решал эти два больших вопроса. Третьего вопрос нет. И если вы дадите по своему фестивалю ответы на эти два вопроса, вы что-то решаете или даете эту дополнительную эмоцию, то фестиваль может взлететь", - отмечает Тугашев.

Как и в любом бизнесе нельзя расслабляться, ведь опередить может и маленький конкурент. Поэтому важно наблюдать за рынком, работать с лидерами идей и продумать свой бизнес так, чтобы можно было спокойно пережить неудачу.

"Мы рассматриваем нашу кампанию как летнюю. Мы можем себе позволить даже один фестиваль проработать или в ноль, либо в минус, но за год получается то, что мы планировали на год. Мы живем финансовым годом одним, на все наши 10-12 фестивалей. Я рад тому, что у нас идет все по плану... Сегодня компания Уличная еда зарабатывает около 10-12 млн в год", - резюмирует основатель фестиваля.

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Программа Перша Шпальта выходит на канале UA: Первый в партнерстве с журналом Новое Время.