Вести с полей. Что ожидает украинский АПК

В Министерстве аграрной политики рассказали о том, что ждет украинский агросектор в этом году, насколько удачной оказалась система распределения дотаций и чего ждать от электронных аукционов по продаже земли

АПК постепенно становится главной отраслью в Украине. Его вклад в ВВП страны уже превысил долю металлургии и прочих отраслей промышленности. Первый заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк рассказал о том, что в ближайшее время ожидает этот рынок.

Каким будет урожай

В начале сезона, на этапе посевной, у Украины были не самые радужные перспективы в отношении урожая. Ситуацию усугубил засушливый май и дождливые летние месяцы. Прогнозы менялись неоднократно, но в итоге общий валовой сбор в этом году, по данным Минагрополитики, будет выше, чем в прошлом году. «В Украине не оправдались панические прогнозы валового сбора урожая. И наоборот – в большинстве стран-мировых производителей зерна эти прогнозы сбылись», – подчеркивает Максим Мартынюк. Обновленный прогноз урожая составляет 63 млн тонн зерновых, из которых больше 24 млн тонн – пшеницы. На продовольственные классы приходится 60%.

Осенние полевые работы под урожай 2019 года уже развернулись в большинстве областей. Обеспеченность семенами, горюче-смазочными материалами, по данным министерства, находится на уровне 100%. Обеспеченность удобрениями составляет 73%. Единственный рискованный сегмент – это комплексные удобрения, которые в Украине производятся в очень ограниченном количестве.

Об экспортных перспективах

Прогноз экспорта на 2018/2019 маркетинговый год – 42 млн тонн. АПК останется надежным генератором валютных поступлений в страну, считает Мартынюк.

Валовый сбор кукурузы составит 30 млн тонн против 25 млн тонн в прошлом году. Большая часть этого объема (до 22 млн тонн) будет экспортирована, в том числе в Европу, где в этом году из-за засухи большой недобор этой культуры.

«Что касается ценовой ситуации, то цены на подсолнечное масло (одна из базовых экспортных категорий в украинском АПК – ред.) и шрот подросли. И мировые цены на группы товаров, такие как кукуруза, соя, пшеница также растут», – говорит первый замминистра АПК.

Торговые войны пока обошли Украину стороной. Хотя в Минагрополитики не исключают, что в этом сезоне могут вырасти поставки сои и кукурузы в Китай.

О социально-чувствительных продуктах

Всех, безусловно, волнует цена хлеба. Но по крайней мере в части урожая пшеницы и его качества опасений для роста цен нет. Минагропрод подписал меморандум с зернотрейдерами, в котором определены предельные объемы экспорта продовольственной пшеницы. «Наш потенциал в экспорте – более 10 млн тонн, но мы будем экспортировать ровно столько, сколько оговорено, чтобы обеспечить внутренние потребности», – уверил глава Минагрополитики, добавив, что и зернотрейдеры со своей стороны «за пересмотром лимитов не обращались».

С другой стороны, доступная пшеница – это только половина (буквально половина) дела. 50% себестоимости хлеба формируют другие ресурсы, такие как транспорт, энергоносители, зарплаты – и в их части уверенности в стабильности нет.

Гречка – еще один социально чувствительный товар. В этом году ее производство снизилось – урожай на уровне 120 тыс. тонн.

«Рентабельность гречки сезонная, и в этом году она не высокая, хотя два года подряд зашкаливала. Кроме того, посевные площади снизились в силу погодных условий в мае», – говорит Максим Мыртынюк. Он отмечает, что наращивание посевных площадей гречихи можно констатировать в сегменте органического производства.

О господдержке АПК

В целом в Минагрополитики положительно оценивают выполнение программ поддержки отрасли. Садоводство, сельхозмашиностроение, животноводческие программы хорошо сработали в этом году. Только по программам удешевления содержания коров и телят для крестьян и молочных предприятий направлено суммарно более 400 млн грн .

Не довольны динамикой по программе поддержки фермерства, на которую выделен миллиард гривен. 500 млн грн из этой суммы заложено на компенсацию процентных ставок по кредитам. Фермеры не очень активно берут кредиты в банках и банки не очень активно кредитуют фермеров – у этой категории заемщиков есть определенные ограничения по рискам, по залоговому имуществу. «Поэтому после очередной встречи с Ассоциацией фермеров, мы определили альтернативные направления поддержки, куда можем перенаправить эти деньги. И на ближайшем заседании Кабинета министров мы внесем изменения в порядок выдачи дотаций фермерам», – рассказывает Максим Мартынюк. На момент публикации материала Кабмин на заседании 19 сентября действительно внес соответствующие изменения в программу поддержки фермеров.

Земельные торги в новом формате

В Украине уже три года не действует практика безаукционой передачи земельных участков госсобственности в аренду. Показатели земельных аукционов стабильно растут – так, за 9 месяцев 2018 года поступления в местные бюджеты в результате торгов уже превысили результат за весь 2017 год (118 млн грн в 2017 году. За неполные 9 месяцев этого года – уже 129 млн грн). «С одной стороны, это результат эффективного управления государственными землями, с другой – свидетельство того, что земли пользуются спросом, и аграрная отрасль является инвестпривлекательной. И это индикатор того, насколько большой коррупционный ресурс был извлечен и направлен в легальную сферу», – подчеркнул первый замминистра АПК.