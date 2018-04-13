В Украину стали завозить больше разнообразных моделей электрокаров

По данным Государственной фискальной службы, с начала года в страну завезли 1,7 тыс электромобилей, в 3,2 раза больше чем годом ранее.

Из них 794 импортировали в январе, 413 и 537 соответственно в феврале и марте.

Такое бурное развитие рынка объясняется тем, что с 1 января сроком на один год отменен налог на добавленную стоимость (НДС) и акциз на приобретение импортных электрокаров.

Одновременно с ростом рынка расширился ассортимент моделей, которые завозили в страну. Теперь кроме бестселлера прошлых лет – Nissan Leaf – поступили Chevrolet Bolt, новый Nissan Leaf и даже Tesla Model 3, говорит основатель блога autogeek Евгений Муджири. В прошлом году появилась модель Hyundai IONIQ, а в этом году на рынок вот-вот выведут электрокроссовер Jaguar i-PACE и хэтчбек Renault ZOE.

Развитие рынка пока сдерживается высокой ценой. Новая электроиномарка стоит порядка 35-40 тыс. евро. Неудивительно, что и в этом году украинский рынок, как и в предыдущие, активно пополняется б/у электромобилями или теми, которые имеют небольшие повреждения. В первом квартале 2018 года ввезено около 80-90% электромобилей из США, все остальное – это европейский рынок и Китай, говорит основатель компании ElectroCars Кравцов.

Такой рост продаж в сравнении с прошлогодними будет наблюдаться на протяжении всего года, говорит Кравцов. "Купленные на американских аукционах поврежденные Tesla и Leaf сейчас ремонтируют. И поэтому эти машины пока не попали на дороги Украины", – говорит он.

Активизация продаж на электромобильном рынке пока сдерживается из-за недостаточного количества зарядных станций. По словам дилеров, на таком транспортном средстве лучше пока не ездить на расстояние свыше 50 км. Так что электромобиль, если это не премиальный бренд, чаще всего используется в городе и как второй в семье.

Кравцов полагает, что количество зарядных станций будет расти на 1-1,5 тыс. в год. Но дальнейшее развитие инфраструктуры тесно связано с тем, насколько выгодно будет ввозить электромобили в страну.

"Пока электрокаров мало, смысла нет. Это же бизнес. Но как только появится спрос на эту услугу, то появится и предложение", – говорит директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

В свою очередь автодилеры не спешат завозить новые электромобили в Украину. “Нет последовательной стратегии правительства, мы ее не видим сейчас, мы видим, что на этот год уменьшили стоимость НДС, сняли акцизы, но мы не понимаем, что будет в 2019 году", – говорит Оксана Борейко, директор по маркетингу Рено Украина.

Впрочем, Назаренко надеется, что автомобильном рынку удастся сохранить льготный ввоз. "Если нам удастся убедить Минфин, что несмотря на отмену НДС и акциза, поступления в государственный бюджет будут довольно значительными от этого сбора в пенсионный фонд, то нам удастся убедить Минфин продолжить эту льготу и на 2019 год", – говорит Олег Назаренко.