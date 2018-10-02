В ожидании света. Как вывести украинскую экономику из тени

Побороть теневой рынок задание не простое, особенно, когда полстраны живет в такой среде. Сейчас правительство пытается перевести экономику в белый сектор. Впрочем, такие попытки осуществляются уже давно, а теневой сектор все еще на той же отметке. Может что-то надо делать иначе?

В сентябре правительство объявило об атаке на теневую экономику. Государственная фискальная служба, Пенсионный фонд, Национальная полиция и другие органы исполнительной власти до 5 октября должны принять меры, направленные на детенизацию в сфере занятости.

Кроме того, они должны провести информационно-разъяснительную кампанию о недопустимости найма без оформления. Скоро увидим, что из этого получится. Но уже сейчас понятно: правительству нужны деньги, которые по собственному желанию, должны перейти из теневого сектора в белый. Об этом говорится в материале экономического еженедельника Перша Шпальта.

Несмотря на четыре года реформ в Украине, десятки отмененных регуляторных актов, отечественная экономика упорно не хочет официальных отношений. В начале года Международный валютный фонд сообщил: в тени находится до 45% ВВП страны. Это даже больше, чем в 2015 году. Тогда было 42%.

По словам Алексея Гончарука, главы Офиса эффективного регулирования, отдельные рынки даже на 80% находятся в тени: «Посмотрите на рынок такси в Киеве или рынок аренды жилья. Кто регистрирует договоры аренды жилья в Киеве? Какой объем квартир сдается?».

Абромавичус – один из тех, кто пытался преодолеть теневую экономику в 2014-2016 годах. Тогда он занимал должность министра экономического развития и торговли. К сожалению, и сейчас он констатирует: воз, как говорится, и ныне там. Абромавичус признает, что в Украине начали строить дороги, развивать образование и уделять внимание охране здоровья. «Но люди в основном не доверяют государству», – объясняют бывший министр экономики.

Как решить эту проблему? А решить проблему теневого рынка специалисты советуют через парламент, через новые законы. Но отнюдь не через налоговую и полицию, как сейчас делает правительство.

В 1841 году в Америке был принят акт О первой заимке. Это закон фактически О легализации земли, которая была захвачена нелегально. «Возьмите украинцев и перевезите в США и они будут выполнять закон. И в Западной Европе они будут выполнять законы», – уверен Эрнандо де Сото, перуанский экономист, лауреат премии Адама Смита и Милтона Фридмена – за вклад в развитие рыночной экономики и свободы человечества.

Господин де Сото считает, что главный вопрос заключается в том, чтобы понять почему люди не живут по закону. Ведь, если человек действует вне закона, в какой-то момент это коррумпирует государственного служащего. «И если мы хотим избавиться от коррупции, надо задать вопрос: а что не так с законом. Это не значит, что украинцы плохие, это закон плохой. Надо найти причины», – советует пеуранский экономист.

Больше про детенизацию экономики, смотрите в эксклюзивном интервью программы Перша Шпальта с Эрнандо де Сото.

Кроме того, в программе рассказывают о том, кто из иностранных компаний инвестирует в Украину, а также репортаж о том, как скажется на притоке инвестиций в страну продажа одного из крупнейших сельхозпроизводителей агрокомпании Мрия бизнесменам из Саудовской Аравии.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.