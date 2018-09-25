Укрзализныця собирается руководить экспортом зерновых. Как это будет

Государственная железнодорожная компания Укрзализныця предложила услугу маршрутизация для решения проблем с тягой при доставке грузов

Министерство аграрной политики увеличило прогноз экспорта зерновых из Украины. В этом году на внешние рынки попадет на 2,5 млн тонн зерна больше чем в прошлом году. Тем временем цены на зерно на внешних рынках увеличиваются.

Главное, чтобы это зерно можно было вывезти. И здесь снова дали о себе знать проблемы Укрзализныци. О том, как они повлияют на экспорт, и что с этим делать, говорится в сюжете экономического еженедельника Перша Шпальта.

Минагрополитики увеличило прогноз урожая зерновых с 60 до 63 млн тонн. По этому поводу первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, написал на своей странице в Фейсбук следующее: «Хорошая новость сама по себе, а мировая конъюнктура (неурожай в странах-поставщиках, рост цен) повышает ее статус до "великолепная"». Сочетание этих факторов дает шанс на очень хороший заработок.

Нашим аграриям повезло. В связи с повышением цен на все зерновые группы, Украина получит на 20% больше денег выручки, валютных поступлений от экспорта зерновых.

Чтобы вывезти это зерно из Украины, аграрии значительно увеличили свой парк зерновозов. Хотя и в Укрзализныце их достаточно. По словам директора филиала Центра транспортной логистики Укрзализныци Сергея Подгородецкого, в собственности государственного перевозчика сейчас около 11 тыс. полувагонов, а также на рынке около 10 тыс. зерновозов других собственников.

Кажется, такого количества вполне достаточно для объемов, запланированных к экспорту. Но есть еще одна нерешенная проблема. «Если коротко, то ее можно описать очень простой формулой: вагоны есть, тянуть нечем», – говорит Сергей Вовк, директор Центра транспортных стратегий.

В государственной железнодорожной компании соглашаются: «Укрзализныця осознает тот факт, что сегодня мы действительно технологически не можем предоставить тягу». Решить технологические проблемы Укрзализныця предложила за счет так называемого "маршрутирования".

То есть, подвижной состав для перевозки зерновых будет подаваться только на некоторые станции в регионе. Зерно для доставки будут загружать по определенному маршруту в конкретный порт. А зернотрейдеры вынуждены подстраиваться под такую ​​работу.

По такой схеме в этом году планируют перевезти 80% зерновых – отмечают в Укрзализныце. Хотя участникам рынка это не очень нравится. «Проблема сборных маршрутов такова, что в одной части страны загружается зерно, которое затем пойдет в разные порты. Если бы они все шли в один порт, это бы, конечно, улучшило ситуацию. Но очень трудно подобрать маршруты так, чтобы они все шли из одного места в один пункт назначения, это практически нереально», – говорит Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации.

Маршрутизация по-украински также имеет потенциал для коррупции. Вовк считает, что сейчас очень важно обеспечить равный доступ всех компаний к маршрутным перевозкам. «То есть все, что требуют частные операторы от Укрзализныци: покажите, пожалуйста, нормированный порядок формирования маршрутов. Пусть будет где-то на сайте четкая пошаговая инструкция, что нужно для того, чтобы получить вот этот маршрут. К сожалению, этого нет», – жалуется Вовк.

Очевидно, аграриям придется приспособиться. Чтобы закупить локомотивы в достаточном количестве, у Укрзализныци нет денег. Поэтому компания будет искать, как их использовать более оптимально. Даже если кого-то из игроков это будет утруждать.

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