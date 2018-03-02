Украинцы налетали на рекорд – Перша Шпальта

Объемы пассажирских перевозок авиационным транспортом Украины в прошлом году значительно возросли. И достигли рекордных показателей за все годы независимости.

По данным Госавиаслужбы, пассажиропотоки в 2017 году выросли на 27,6% и составили 16,5 млн человек. Кроме этого, у нас открываются новые международные аэропорты. Например, недавно в Полтаве впервые начали осуществлять международные рейсы.

Наибольший рост авиаперевозок произошел в международном аэропорту Борисполь – 10,6 млн в 2017 году против 8,7 млн человек годом ранее.

Борисполь – это пример естественной монополии в формате госкорпорации. Главная цель – получение максимальной прибыли. В прошлом году главный аэропорт страны попытался изменить подход и повернуться лицом к перевозчикам.

Глава аэропорта Борисполь Павел Рябикин говорит, что госпредприятие обеспечило потребности перевозчиков и предоставило им оптимальное расписание для осуществления полетов: "А перевозчик дает нам дополнительный пассажирооборот. От этого растут доходы. Это прямое взаимодействие партнеров в бизнесе".

По словам Владимира Омеляна, министра инфраструктуры, авиакомпаниям предоставили возможности беспрепятственно получить назначение на новые маршруты. В результате выросла конкуренция, а в отрасли произошел буквально взлет.

И этот рост рынка произошел даже вопреки негативному фону, который имел место, после провала переговоров с ирландской бюджетной авиакомпанией Ryаnair, относительно полетов в Украину. На украинскую взлетную полосу они так и не попали.

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