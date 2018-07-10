Украинский биткоин. Что представляет из себя отечественная криптовалюта

Криптовалюты становятся все более и более популярным платежным средством, и одновременно – трендом и цифровым символом нового времени.

Уже сегодня криптовалюты составляют почти 1% от всей мировой денежной массы, а это немногим менее $300 млрд – и цифра эта растет с каждым днем. Этой весной в центре внимания именитых американских крипторесурсов оказалась украинская криптовалюта Karbo. Появившись всего два года назад, Karbo вошел в мировой рейтинг ТОП-10 криптовалют с повышенной анонимностью по капитализации.

Большинство опрошенных НВ криптографов и криптотрейдеров считают, что у Karbo есть высокие шансы закрепиться в лидерах мирового рынка анонимных переводов, поскольку технически сегодня он не уступает лидерам отрасли – Monero, Dash и Zcash. По более смелым предположениям, в перспективе Karbo может стать национальной криптовалютой Украины. Отсутствие премайна (части эмиссии, которую разработчик оставляет себе) и последние инициативы передовых государств по легализации определенных криптовалют, как законных платежных средств на своей территории – подтверждают данные оценки.

НВ разбирался, как на самом деле обстоят дела с отечественной криптовалютой Karbo.

Что такое Karbo и откуда он взялся? Украинская криптовалюта Karbo была создана группой украинских программистов и математиков, о которой почти ничего не известно, ввиду их желания сохранить анонимность. Непосредственно на рынке монета появилась в мае 2016-го года. Если говорить на профессиональном языке, то Karbo – это децентрализованная одноранговая пиринговая сеть, которая функционирует на протоколе CryptoNote и обеспечивает конфиденциальность и анонимность без посредников и регуляторов. До недавнего времени она оставалась внутренним инструментом энтузиастов на криптовалютных биржах, но этой зимой американские профильные аналитики обнаружили ее в списке монет, трансакции по которым Национальное агентство по безопасности США пока не может отследить, из-за чего требует дополнительного финансирования для продолжения работ над взломом кода.

Таким образом, в США отметили один из самых высоких показателей анонимности и безопасности украинской криптовалюты – ее владельцев невозможно отследить в принципе.

В чем смысл инвестирования в Karbo? За два года стоимость Karbo выросла в 86 раз – с 0,058 до 0,5 центов, что уже является весомым поводом для покупки именно этой криптовалюты. Главным ее достоинством является уникальный компьютерный алгоритм, который в процессе перевода создает десятки одноразовых кошельков, на которые поступают части произвольным образом разбитого платежа и только потом алгоритм отправляет их сумму получателю. Все монеты при этом являются стандартизированными и не имеют каких-либо опознавательных символов.

К сравнению, у биткоина каждая трансакция хранится в блокчейне в открытом виде, что позволяет относительно легко узнать баланс, историю трансакций и источники пополнения вашего кошелька. В Karbo найти такую информацию даже об очень крупных сделках – просто невозможно. В-третьих, в алгоритме прописано максимальное количество монет – 10 млн (в данный момент выпущено уже 5,7 млн), после выпуска которых объем эмиссии будет расти только на 1% в год.

Насколько безопасно пользоваться Karbo? По техническим характеристикам, ввиду повышенной анонимности Karbo относится к семейству криптовалют "Биткоин 2.0". Таких криптовалют не много, главной их особенностью является сложное шифрование, к которому не сможет подобрать ключ ни одна спецслужба. Украинское регулирование в сфере криптовалют очень далеко от идеала, но ни американская ни украинская полиция никогда не соберут доказательств проведения операций с валютами, функционирующими на протоколе CryptoNote, в том числе – Karbo.

С технической точки зрения, Karbo предоставляет пользователям полностью анонимную схему оплаты. Она реализована с помощью технологии кольцевой подписи, когда операция подтверждается не каждым конкретным майнером, а группой несвязанных лиц. Такая подпись говорит только о том, что трансакция совершена кем-то из группы, но все участники в ней неотличимы друг от друга. При этом, у Karbo сохраняются и все преимущества блокчейна в виде невозможности совершить один и тот же платеж дважды или провести трансакцию без акцепта сети.

Технология кольцевой подписи Karbo использует измененный протокол обмена Диффи-Хеллмана, сопоставляющий уникальные адреса с открытым ключом. Каждая совершаемая сделка делает его блокчейн в целом ещё более устойчивым к анализу. Но в то же время, Karbo позволяет, если потребуется, вести отчетность при помощи ключей слежения, которые дают возможность видеть входящие транзакции, но не позволяют видеть исходящие, а также конфисковать средства. Кроме того, ключи слежения не показывают отправителя.

Где продают и покупают Karbo? Купить Karbo – задача не сложнее, чем покупка любой другой криптовалюты. Сейчас Karbo можно приобрести в криптовалютных онлайн-обменниках, что займет до 10 минут или же на криптовалютных биржах, что в зависимости от того покупаете вы его за биткоин или гривну, может быть немного сложнее и потребовать регистрации на бирже.

На текущий момент Karbo торгуется на семи биржах: Livecoin.net, Cryptopia, Crex24, TradeOgre, Altex.exchange, BTC Trade UA и Kuna. На первых пяти он торгуется в паре с биткоином, а на BTC Trade UA и Куне – Karbo можно продавать и покупать за гривны. Именно последние две биржи наиболее удобны для пользования новичкам в этой сфере – интеграция со счетами в украинских банках позволяет покупать криптовалюту также как билеты в кинотеатр или еду.

Ежедневный объем торгов по Karbo на данных биржах составляет $20-30 тыс., а общая капитализация криптовалюты на данный момент близится к $3 млн.

Криптовалютные трейдеры считают, что ждать удобного момента для покупки не нужно, потому что он длится уже сейчас. Передовые страны, политику которых пытается имплементировать весь остальной мир, уже почти освоили и легализовали криптовалютные операции. Совсем недавно разрешила вести банковские счета в криптовалюте Швейцария, до этого такая опция была доступна в банковских системах Японии, Сингапура и Южной Кореи. Хотя во многих странах, в том числе в Украине, регламент регулирования криптоотрасли до сих пор находится в процессе разработки и утверждения. По прогнозам – 2018-ый год станет годом легализации операций с токенами в большинстве стран мира, в том числе и в Украине. С момента принятия цифровых декретов в ЕС и других странах первого мира цены на криптовалюту стремительно поползут вверх.

Продолжат появляться новые, честные криптовалюты с отсутствием предварительной эмиссии для разработчиков и низкими комиссиями, но как биткоин остается самой популярной криптовалютой, потому что он был первым, так и Karbo в Украине имеет все шансы стать локальным "биткоином" как пионер этого сегмента рынка.