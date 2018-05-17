Угроза всей экономике. К чему приведет "итальянская забастовка" украинских железнодорожников

Акции протестов железнодорожников Укрзализныци, которые продолжаются уже четвертый день подряд, приняли угрожающий для страны характер. К ним присоединились сотрудники железнодорожного цеха крупнейшего в Украине горно-металлургического комбината АрселорМиттал Кривой Рог.

Основными требованиями рабочих является повышение заработной платы до европейского уровня в €1 тыс. и обеспечение соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда.

Заводу пришлось полностью остановить подразделения горного департамента, агломерационные цеха, все кроме одной доменные печи, весь сталеплавильный и прокатный переделы.

"Есть реальная угроза взрывов газопроводов вследствие перепадов давления, что может привести к техногенной катастрофе в масштабах не только комбината, но и города", – официально заявили в АрселорМиттал.

С чего все началось

14 мая железнодорожники Укрзализныци начали "итальянскую забастовку". Работники депо осматривают локомотивы на соответствие требованиям безопасности и не выпускают их на линию. Протестующие объясняли это тем, что состояние локомотивов не соответствует инструкциям, по которым они работают.

При этом, как заявил НВ директор по экономике и финансам Укрзализныци Андрей Рязанцев, эту забастовку не поддерживает наша крупнейшая профсоюзная организация железнодорожников и транспортных строителей Украины, которая включает в себя более 200 тыс. железнодорожников, то есть 95% работников компании. Там считают такие методы деструктивными.

"У меня складывается такое впечатление, что вокруг этого значительно больше информационного фона, чем реальных вопросов, потому что мы работаем в штатном режиме – осуществляем перевозки. У нас есть одиночные случаи на определенных локомотивных депо отказа от выполнения служебных обязанностей, но тем не менее эта практически не влияет на процесс перевозок", – добавил он.

Кроме того, Рязанцев не понимает истинных мотивов бастующих. По его данным, Укрзализныця за последние 4 года почти вдвое увеличила фонд заработной платы железнодорожников и расширила социальные гарантии для работников. В частности, среднемесячная заработная плата машиниста локомотива в 2015 году составляла 7629 грн, в 2016 году – 9426 грн, в 2017 – 13 266 грн, а после введения новой системы оплаты труда в 1 квартале 2018-го – 18 006 грн.

"И поэтому эта забастовка именно среди них вызывает удивление, и поскольку ее не поддерживают другие наши профсоюзные организации, то видится какое-то очень странное поведение этих людей, и мы можем говорить, что это кто-то специально раскручивает", – говорит он.

Рязанцев утверждает, что уже два года компания постоянно инвестирует в модернизацию локомотивов.

Что требуют работники АрселорМиттал

К "итальянской забастовке" в Укрзализныце присоединились железнодорожники комбината АрселорМиттал. С 7 часов утра 17 мая они отказались работать на неисправной технике. В результате на линию вышло всего несколько тепловозов, заявил НВ председатель первичной организации Независимого профсоюза горняков Украины на АрселорМиттал Кривой Рог Юрий Самойлов.

"А так как вся логистика внутри предприятия осуществляется в основном тепловозами, то это привело к остановке фактически всего предприятия", – объяснил он.

По словам Самойлова, есть несколько основных требований. Первое – работа на исправном оборудовании, которое не обновлялось и практически не ремонтировалось со времен Советского Союза. Второе – повышение зарплат до €1 тыс. И последнее – работа на предприятии должна соответствовать правилам безопасности.

По его словам, две недели назад на заводе взрывалась 9 домна: вылетел метал, горели краны и металлургические цеха, падали крыши в конвертерном цехе, убивало людей.

"Ситуация серьезная, люди боятся ходить на работу, и это они не просто выдумали, а действительно электровозы и тепловозы ездят без тормозов, у них отсутствует всякие аварийные системы, ничего нет – даже туалетов", – говорит Самойлов.

Официальная позиция меткомбината

В АрселорМиттал считают забастовку железнодорожников незаконной.

"Машинисты и помощники машинистов тепловозов, составители поездов отказались выходить на линию, чем поставили под угрозу работу всего комбината. Данная акция не была анонсирована и согласована заранее с руководством... Поэтому предприятие не имело возможности заранее внести коррективы в производственный процесс", – заявили в компании.

На заводе заявили об угрозе техногенной катастрофы. При работе только одной доменной печи снижаются затраты доменного газа и падает давление. Согласно технике безопасности, тогда нужно выполнять остановку газопроводов, заявил директор энергетического департамента АрселорМиттал Александр Иванов. Когда операцию выполнят, то произойдет тотальная загазованность прилегающих территорий.

Кроме того, в компании считают текущую зарплату в 14 тыс. грн конкурентной среди предприятий горно-металлургического комплекса Украины и напоминают, что с 1 мая она выросла на 20%.

Что дальше

Уже сейчас можно утверждать, что забастовки железнодорожников приведут к крайне негативным последствиям. Даже если не брать во внимание серьезную угрозу техногенной катастрофы на крупнейшем меткомбинате страны, действия работников железной дороги сократят валютную выручку Украины, что скажется на курсе гривни и всей экономике.

"Прошло 4 дня, мы не догрузили где-то 126 тысяч тонн продукции. За месяц, это где-то $85-90 миллионов. Мы потеряли уже сейчас где-то треть экспорта всего железорудного сырья из Украины за эти дни", – подсчитал президент объединения Укрметаллургпром Александр Каленков. Это еще 20-25% к отрицательному внешнеторговому сальдо Украины, которое сейчас уже в минусе на $400 млн.

Но и это еще не все. Если ситуация продлится – металлурги просто потеряют свои внешние рынки, которые с удовольствием займут, прежде всего, российские компании, утверждает Каленков.

"Я очень боюсь и по моей информации там были задействованы так называемые "независимые профсоюзы" и связанные с ними политики – Сергей Каплин и прочие, которые просто на этом делают себе политический капитал. Насколько я понимаю, ситуация и у них тоже уже вышла из-под контроля", – говорит он.

Впрочем, еще есть шанс не довести ситуацию до патовой – переговоры. Каленков предлагает для этого выделить инициативные группы, которые параллельно будут вести переговоры в разрезе всех требований. При этом, работа предприятий должна быть восстановлена уже с завтрашнего дня.

"Все, они достигли своей цели – привлекли внимание. Но выкручивать руки и требовать невозможного, это просто заходить в тупик", – заключает Каленков.