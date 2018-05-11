Туры в Чернобыль и воспитание собак. На чем зарабатывает мелкий бизнес

В европейских странах малое предпринимательство – непосредственный источник экономического роста. Открытию бизнеса в этом сегменте способствует льготное налоговое законодательство, стабильность экономики, высокая правовая культура.

Несколько иначе обстоят дела в Украине. Только недавно Кабмином был утвержден план мер по реализации Стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2020 года. Пока только государство всячески обещает упростить ведение бизнеса.

В свою очередь, украинский бизнес ищет новые перспективные ниши, и даже меняет традиционные виды бизнеса на необычные - центры для животных, туры в экстремальные зоны и другое.

Бизнес такого типа имеет много преимуществ. Ведь при развитии новой ниши отсутствует конкуренция и низкий порог входа в бизнес. Так, стартовый капитал туристической компании Чорнобиль-Тур 10 лет назад составлял $100.

Кстати, банки также заинтересованы в развитии необычных бизнесов и даже имеют свою стратегию по предоставлению финансовой поддержки, утверждает Иван Компан, основатель First Kyiv Investment Club.

Также важным фактором при создании бизнеса является бизнес-идея и ее подача клиенту, утверждает Ярослав Емельяненко, директор туристической фирмы Чернобыль-Тур.

«Естественно, мы эти туры пытаемся преподносить все-таки в позитиве, с уроком, какая стоимость человеческой ошибки. Тут наглядно, вы приезжаете и видите. Но все-таки с позитивом. Потому что сейчас, спустя столько времени, это место стало действительно уникальным", - говорит он и добавляет, что интерес к такому виду туризма проявляют преимущественно иностранцы.

Стоимость такого тура разная – от $35 до $900 в неделю. Все зависит от численности людей в группе и количества дней тура.

Еще один необычный вид бизнеса, который уже год развивается в Украине – центр для животных. Для его открытия в Киеве нужно около $50 тыс., рассказала основательница проекта Dog City Сандре Ищенко.

Основной профиль этого бизнеса социализация, воспитание, именно садик для собак, где собаки проводят время, общаются, играют, тренируются и с пользой проводят свой дневной час, говорит Ищенко.

Услуги предоставляются в основном на абонементной системе. Есть посещение один раз в неделю, два раза в неделю, три раза в неделю либо каждый день. Минимальная цена абонемента 250 грн, а единоразовое посещение стоит от 500 грн.

По словам Ищенко, в клиентской базе уже 90 владельцев животных, однако проект еще прибыли не приносит: "Мы пока что очень молодые. Проекту еще нету и года. Нам только через месяц будет первый годик. Как и любой бизнес, он не может так быстро выйти на прибыль. Соответственно, еще пока прибыли нет. Но в планах она должна быть. Как любой бизнес, это время, это наработка. Все должно пройти постепенно своим путем".

Впрочем, на необычный бизнес также и влияет ситуация в стране. После событий евромайдана, владельцам агентства пришлось снизить стоимость тура для украинцев почти до себестоимости.

«Когда украинцев немного, нам, к сожалению, приходится часто за них доплачивать. Потому что украинский рынок сейчас в плане туризма только начинает подниматься», - подчеркнул Емельяненко.

В целом, находчивость предпринимателей не знает границ. Стремление удивлять и радовать клиентов рождает невероятные идеи. Новинки не всегда приносят быстрый или ощутимый рост прибылей, но обязательно способствуют росту бизнеса в стране.