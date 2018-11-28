Топливные схемы. К чему готовиться в отопительном сезоне

Газовый рынок нужно трансформировать, чтобы сделать его привлекательным

Отопительный сезон в этом году начался со скандала. Выяснилось, что производители тепла накопили значительную задолженность и не соблюдают графиков ее погашения, а государственный Нафтогаз не может поставлять им топливо.

В результате, монополист отказался заключать соглашения на поставку газа с 22 теплоснабжающими предприятиями – теплокоммунэнерго. Поэтому, в некоторых городах отопление было подключено с опозданием. Например, в Смеле и Кривом Роге.

Что ждет Украину в этом отопительном сезоне, говорится в выпуске экономического еженедельника Перша Шпальта.

Участники топливно-энергетического рынка и эксперты уверяют, что Украина готова к прохождению отопительного сезона.

"На сегодняшний день почти 17 млрд кубометров газа закачано. За сутки используется примерно 17 млн, но газ одновременно и докачивает. Это позволяет нам даже при таком экстремально низком температурном режиме пройти отопительный сезон. Для Украины даже 15 млрд достаточно для обеспечения отопительного сезона", – рассказал Валерий Боровик, глава правления альянса Новая Энергия Украины.

Кроме того, Украина выполняет свои обязательства перед иностранными партнерами, поддерживая необходимое давление после прокачки природного газа для европейских потребителей.

"Сегодня мы имеем даже свободные мощности. То есть в случае аномальных холодов, неблагоприятного температурного режима, что потребует использования больших объемов природного газа, мы все равно сможем оперативно отреагировать и увеличить объемы", – заявил первый заместитель председателя правления Нафтогаза Сергей Перелома.

Впрочем, в некоторых городах задержали начало отопительного сезона. Последний такой случай – в Смеле Черкасской области.

По мнению Переломы, город вообще не готовился к отопительному сезону, поэтому это произошло из-за халатности и безответственности со стороны как местных властей, так и руководства коммунального предприятия.

Проблема долгов не имеет единого решения, которое бы устраивало любую компанию или орган местного самоуправления, подчеркнул Боровик. Например, газ в Смеле поставляла компания, которая уже не первый год испытывает проблемы с подготовкой к отопительному сезону. В конце концов, она взяла деньги, уплаченные населением за коммунальные услуги, после чего руководители просто сбежали.

Ранее Нафтогаз неоднократно заявлял: смысл существования компании на рынке – в гарантийных поставках топлива потребителям.

Так, компания всегда поставляла неограниченные объемы природного газа для определенных категорий без привязки к оплате. Но за годы кардинально изменилось законодательство, регулирующее деятельность участников рынка. Поэтому термин "гарантированный поставщик" исчез в октябре 2015 года, когда вступил в силу закон о рынке природного газа.

Сейчас некоей аналогией этого термина есть специальные обязанности, возложенные правительством на Нафтогаз.

"Сегодня правительство определило три критерия, при выполнении хотя бы одного из которых предприятие законно может получить номинацию. Любая теплоснабжающая организация, которая имеет 90% расчетов и более автоматически получает номинацию", – рассказывает Перелома.

Есть еще второй вариант – соблюдение предприятиями закона №1730. Теплоснабжающие организации под гарантии могут заключить договор рассрочки, реструктуризации долговых обязательств за газ, потребленный до 1 июля 2016 года, на пятилетний срокс уплатой ежемесячно равными частями.

И третий вариант, предусмотренный постановлением о возложении специальных обязанностей, – это определение графика погашения задолженности до 2021 года ежемесячно равными частями при условии 100% расчетов за текущее потребление.

Газовый рынок нужно трансформировать, чтобы сделать его привлекательным.

Рынок газа будет полноценным, когда будет импортный паритет. А импортный паритет нужно повышать еще на 60%, считает Сергей Дяченко, председатель общественной организации Бюро комплексного анализа и прогнозов.

По мнению основателя группы компаний Укртепло Ивана Надеина, сегодня рынок ЖКХ больше, чем рынок мобильной связи, чем рынок водочных изделий. Поэтому это привлекательный рынок для будущих инвестиций.

"Но там нужно навести порядок и действительно сделать его рынком. Потому что сегодня это коммунистическое достояние, которое формирует свою тарифную политику отталкиваясь от убытков. Чем больше убытков, тем лучше для теплокоммунэнерго", – подытожил он.

Переход на рыночные цены и демонополизация – единственный способ создать в стране полноценный рынок газа. Это позволит нарастить добычу топлива и наконец избавиться от зависимости от его импорта в страну.

Кроме того, в Перший Шпальти речь идет о расследовании Антимонопольного комитета в связи с изменением тремя крупнейшими мобильными операторами страны – Киевстар, Vodafone Украины и lifecell – расчетного периода в тарифных планах с месяца на 28 дней.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Первша Шпальта выходит на канале UA: Перший в партнерстве с журналом Новое Время.