Теперь в смартфоне. Зачем Украине электронный кассовый чек

Чек формируется в виде QR-кода, а покупатель может его увидеть на экране

Украина становится все более технологичной. Электронные деньги, билеты, подписи... А теперь – и электронный кассовый чек. В Европе это обычное явление. Даже в небольших магазинах. Украина тоже присоединяется к этому тренду.

Государственная фискальная служба (ГФС) тестирует новый проект для предпринимателей – E-Receipt. Правда, проект пока находится в зачаточном состоянии. Но уже имеет весьма положительные результаты.

Зачем это бизнесу

Электронный чек позволит предпринимателям не только избавиться от бумажной волокиты, но и сэкономить время и деньги. Ведь теперь появится возможность использовать почти любой гаджет вместо громоздких кассовых аппаратов.

"Это могут быть смартфоны, персональные компьютеры, планшеты и прочее", – рассказала НВ Бизнес начальник отдела учета объектов налогообложения департамента обслуживания плательщиков ГФС Светлана Савицкая.

По ее словам, сейчас к тестированию могут присоединиться любые заинтересованные лица и уже испытать в тестовом режиме регистрацию кассы и кассира, сформировать электронный чек, передать его на фискальный сервер ГФС и получить обратно. После этого чек можно визуализировать на устройстве и показать покупателю.

По данным Савицкой, уже около 100 компаний присоединились к проекту. Они уже формируют электронные чеки.

"Эти чеки приходят, мы их видим. Более полутора тысяч таких чеков. Также в электронном кабинете есть сервис Поиск электронных чеков. Кроме таких тестовых электронных чеков, можно просмотреть и действующие чеки. И это показывает на сегодняшний день результат работы по фискализации расчетных операций", – объяснила она.

Использование новейших технологий с целью фискализации операций даст возможность бизнесу сосредоточиться на своей основной деятельности, а не на администрировании, а также экономить на кассовых аппаратах.

"Это упрощение. То есть расходы на содержание, обработку или техническое обеспечение обычного кассового аппарата будут стоить дороже, чем загрузить приложение в свой смартфон или соответствующий софт на кассе", – говорит заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская.

Ее мнение поддерживает партнер аудиторской компании Crowe Horwath AC Ukraine Ольга Богданова и добавляет, что обычная регистрация кассового аппарата занимает порядка 5 дней, а проект электронного чека делает ее практически мгновенной.

"Плательщик заходит, скачивает программное обеспечение бесплатно. Пока оно есть для Windows и для Android, разрабатывается для iOS. В общем нет никакой тягомотины, никуда не надо таскаться с кассовыми аппаратами", – объясняет Богданова.

Что от этого покупателю

Электронный чек выгоден и для потребителей, которые смогут получить подтверждения оплаты в удобный для себя способ.

Чек формируется в виде QR-кода. Покупатель может его увидеть на экране смартфона или другого устройства на кассе. Также он может получить сообщение о том, что такой чек сформирован, через WhatsApp, Viber, SMS или на электронную почту.

"Собственно, для покупателя это немного повышает гарантии относительно защиты его прав. Потому что все эти чеки генерируются на единой платформе, держателем которой, исходя из той информации, которую мы имеем, является Государственная фискальная служба. И если что-то не так с чеком, то покупатель сможет получить эту информацию через QR-код", – объясняет партнер Baker Tilly Accounting Services Алена Скичко.

Какие могут быть проблемы

Впрочем, к проекту пока остается еще много вопросов, которые необходимо решить. Прежде всего – стабильность работы системы.

"Как всегда, может подвиснуть сервер ГФС, что у нас бывает. То есть что-то пойдет не так в налоговой", – говорит Богданова.

Такие проблемы бывают даже сейчас, когда вся Украина подает определенную отчетность. Сервер может не справляться с потоком запросов, не направляется подтверждение подачи отчета.

"Учитывая это, возникают сопутствующие риски для бизнеса, что такой отчет не будет принят. А это значит штрафные санкции: большие или меньшие", – добавляет Скичко.

Также могут возникать проблемы у не совсем прозрачных компаний. По словам Богдановой, это могут быть предприниматели, которые не показывают полностью всю выручку.

Да и с точки зрения покупателя не всем это может быть удобно, особенно – пенсионерам.

"Большинство людей пожилого возраста привыкли получать определенный чек, который, по их мнению, дает им гарантию того, что если продукция не соответствующего качества или сломана, согласно законодательству о защите прав потребителей, при наличии фискального чека они могут ее вернуть", – объясняет Михайловская.

От решения всех этих проблемных вопросов и будет зависеть, удастся ли Украине сделать шаг в будущее. Увидим это после тестирования проекта. Ведь сложность и непонятность могут быть препятствием для привлечения предпринимателей.