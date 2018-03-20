Темная почта. Что стоит за черной полосой в жизни компании

Новую почту с завидным постоянством преследуют проблемы. Не так давно в Интернет попала база данных клиентов компании. 16 марта с неожиданными обысками пришла ГПУ, а буквально на следующий день Нова почта, поддалась мощным DDoS-атакам. НВ Бизнес разобрался, что же на самом деле стоит за этой полосой невезения.

В пятницу вечером тридцать человек в черном, без опознавательных знаков ворвались в офисы крупнейшего частного почтового оператора страны сразу в пяти городах (Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре). В результате были обысканы 42 кассы. "Я еще никогда не видел, чтобы главный следователь по особо важным делам стоя на унитазе и выкручивал на потолке какие-то люки, как это было в наших офисах во время обыска", -- передал атмосферу обысков вчера на пресс-конференции сооснователь компании "Новая почта" Вячеслав Климов.

В результате обысков официально было изъято 132 тыс. грн наличных в одной из касс Харькова. Как утверждают в Новой почте, речь идет о легальном денежном переводе в кассе компании Пост Финанс (работает в рамках группы), которые один из клиентов банально не успел забрать. "Мы будем оспаривать это изъятие поскольку деньги официально проведены через кассы нашей финкомпании", - пообещал Климов.

Климов обращает внимание, что обыски целенаправленно проводились в кабинетах владельцев Новой почты, а не рядовых менеджеров и даже не топ-менеджеров. Один из совладельцев Новой почты Владимир Поперешнюк утверждает, что следователи изъяли около тысячи файлов информации с его личного ноутбука, причем, большая часть документов содержала коммерческую информацию. Следственные действия длились в течение восьми часов, закончились около часа ночи.

Злостный неплательщик

Решение об обысках в Новой почте вынес скандально известный Печерский суд, на закрытом заседании 28 февраля. Досудебное уголовное расследование было начато еще 18 ноября 2017 года. За пять месяцев расследования ГПУ ни разу не связалось с руководством Новой почты. Не было с ним никакой коммуникации и со стороны Государственной фискальной службы.

Новой почте до сих пор так не выдали на руки решение суда. В результате о его содержание стало известно от так называемых "белых хакеров" из Информационного сопротивления. По их информации в день вынесения решения 18 ноября были зарегистрированы еще около сотни производств, касающихся разных фирм. Примечательно, что буквально через два дня, 20 ноября, ГПУ утратила следственные полномочия. То есть прямо накануне утраты своих полномочий прокуратура наштамповала решения, с которых может собирать "денежный урожай" на месяцы вперед, утверждают в ИС.

Речь в подозрение идет об уклонении от уплаты налогов, обналичивании с использованием фиктивных фирм и документов. По-сути ГПУ обвиняет Новую почту в использование ФОПов для снижения объемов выплачиваемых налогов. В самой Новой почте утверждают, что платят всем своим работникам официальную белую зарплату. "Я предпочитаю рассматривать эту ситуацию исходя из понимания, что такого в принципе не может происходить. А какая у этого всего причина – это уже их вопрос. Реальной причины нет", - подчеркнул Поперешнюк.

В ГПУ говорят, что производство открыто по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч.3 ст.212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК Украины. "По данным ГФС и согласно материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций", – сообщила пресс-секратарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, глава ГПУ взял дело на личный контроль и, если доказательства нарушения законодательства со стороны должностных лиц компании "не будут получены", уголовное производство закроют. Уже вчера вечером Луценко встретился с Климовым и "ознакомил" его с "многочисленными фактами пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ". По результатам встречи, по словам Луценко, стороны "нашли общий язык" и "разработали совместный план действий".

Решил попиариться на всем произошедшем и премьер-министр Владимир Гройсман, объявивший, что первое заседание созданной им месяц назад комиссии по проверке выполнения закона "Маски-шоу стоп", будет касаться как раз резонансного случая с Новой поштой.

Участники рынка, например совладелец Rozetka.ua Владислав Чечеткин обращает внимание на странные "совпадения": сначала в Фейсбуке провластные блоггеры ("порохоботы") разгоняли волну порицания компании в том, что она использует схему ФОПов. Затем на следующий день происходят сильнейшие DDoS-атак, которых ранее не было за всю историю компании. Источник атак был локализован специалистами ИТ-безопасности Новой почты на территории Украины. Но что их вызвало, какова причина, пока неизвестно.

Между тем далеко не все согласны с тем, что претензии к Новой почте появились на ровном месте. Так генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, комментируя обвинения об использование Новой почтой ФОПов для оптимизации налогов заявил: "Я думаю, на рынке все всё знают. Поэтому относительно наездов простых выводов что мол виновата одна прокуратура делать нельзя. Я думаю, на самом деле по-простому то что происходит никому не объяснишь, а по-сложному это никому не интересно. Мы поэтому официально не комментируем", -- заявил он.

Смелянский подчеркнул, что Укрпочта в отличие от Новой почты не имеет права использовать ФОПы в своей работе. "У нас например абсолютно все сотрудники в штате и им платится заработная плата. Раньше мы использовали договора гражданско-правового характера, когда условно говоря уборщицу можно было взять в штат, чтобы она пол помыла, -- говорит генеральный директор Укрпочты. -- А сейчас и это тоже запрещено. Новая почта же -- частный бизнес, они привыкли работать по-другому",

Последствия

В любом случае конфликт с Новой почтой наносит урон инвестиционному имидже страны. По мнению президента компании Киевстар Петра Чернышева таки образом власть показала себя теми кто "утром говорит об улучшении инвестиционного климата, а вечером врывается в крупные, хорошие компании и изымает компьютеры". Напомним, что 4 января Киевстар также пережил похожий налет, но только со стороны ГФС.

Удивление, по мнению заместителя руководителя Стратегической группы советников по поддержке реформ Павла Кухты вызывает и то, почему с обысками пришла именно ГПУ. Даже если компания не уплатила налоги в полном объеме – а именно это заявлено в качестве причины обыска – делом должна была заниматься ГФС. "На лицо явное несоответствие инкриминируемого нарушения и следственных действий. Если имела место неуплата налогов, доказать ее было несложно путем даже камеральной проверки, без выезда на место. Очень мало людей, наблюдая за этим со стороны, могут быть уверены в том, что действительно обыск был необходим", - говорит управляющий партнер Juscutum Артем Афян.

Главу Европейской бизнес ассоциации Томаша Фиалу смущает в случае с Новой почтой избирательный характер правосудия. Он обращает внимания, что проверки не приходят к бизнесу, который погряз в коррупционных скандалах, но связан с властью."Складывается впечатление, что приходят только к белому, прозрачному бизнесу, где все легко посмотреть и проверить. Тогда как к бизнесу, который явно украл из госбюджета сотни миллиардов гривен – например, в банковском секторе, нефтегазовом, - с представителями такого бизнеса только встречаются в кулуарах", - говорит он. Количество проверок предприятий с каждым годом растет на 10% и уже превысило размах времен беглого президента Виктора Януковича, напоминает Фиала. "А если посмотреть на то, сколько из дел доводится до суда, какое количество доказательств, изъятых во время обыска, используются в обвинительных актах, то мы видим вопиющую картину неэффективности. За 2016 год этот показатель не превысил 5%", - дополняет Афиян.

Впрочем, продолжения у дела Новой почты скорее всего не будет. "Порошенко и его ставленник Юрий Луценко сильно переоценивают то, насколько они могут использовать те инструменты, которые мог использовать в свое время Янукович. Они имеют тот же самый уровень общественной поддержки, который имел Янукович, но при этом не имеют полного контроля над государственной системой, которая отчасти контролируется разнообразными конкурирующими фракциями нынешней условной элиты, -- рассуждает Вышлинский. -- Кроме того, бизнес и гражданское общество намного сильнее и намного более организовано, чтобы успешно им противостоять. Поэтому закончится все, как большинство подобных действий, тем, что власти обмажутся фекалиями и ничего не получат в результате кроме неприятного запаха".

Обыски у Новой почты снова поставили на повестке дня важную проблему: необходимость создания в стране нового, аналитического, а не силового органа, который единственный будет иметь право заниматься проверками бизнеса. "Это в первую очередь лечится реформой и обновлением кадров и принципов работы правоохранительных органов. Без этого случаи вроде этого будут возникать регулярно", - заключает Афиян.