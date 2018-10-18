Солнце всходит. Почему в Украине стремительно развивается солнечная энергетика

В Украине наблюдается настоящий бум строительства солнечных электростанций. По данным Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению, за последние три с половиной года в них инвестировано примерно € 500 млн.

Всеукраинская мощность увеличилась вдвое - до почти 1 тыс. МВт. По темпам роста в две тысячи семнадцатом году, украинская солнечная энергетика входит в десятку лучших в Европе.

Как рассказал председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук, в Украине цена за один киловатт-час производства электрической энергии солнца составляет 15 евроцентов, в то время как в Германии это примерно 7-8 евроцентов. В некоторых странах цена доходит даже до 4 евроцентов.

Уже летом было объявлено о нескольких проектах строительства солнечных электростанций. Одну из них - мощностью в 10 мегаватт - построит в Житомире словенская компания Riko. Общая стоимость проекта немного превышает € 10 млн. Из них € 3 млн - это грант правительства Словении. Остальные - кредит.

"Обычно окупаемость таких проектов примерно 5 лет. Но при условии, что коммунальное предприятие возвращает НДС себе в бюджет и то, что здесь есть составляющая гаранта, то мы считаем, что проект должен окупиться менее чем за 4 года", - отметил региональный директор Riko Андрей Подбевшек.

По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, четыре года - и € 1,8 млн в год - это те деньги, которые или через коммунальное предприятие, или через налог на прибыль, ежегодно бует получать бюджет города.

Солнечные электростанции в Житомире не являются большим проектом. Но, как утверждают в Госэнергоэффективности, именно из-за таких проектов местные общины, которые сейчас получили средства от децентрализации, могут построить много новых электростанций.

Весь мир пытается развивать небольшие проекты - до 50 МВт, когда заходят преимущественно локальные инвесторы и фонды.

"На такие проекты значительно легче искать средства, они распространены по всей Украине, а значит меньше нужно линий электропередач, для того чтобы транспортировать эту электрическую энергию, а значит меньше потерь, а значит меньше инвестиций в линии", - объясняет председатель Госэнергоэффективности.

Впрочем, в Украине реализуют и значительно более крупные проекты.

"Мы за ближайшие полтора года хотим довести долю до 500 МВт. У нас уже в достаточно активной фазе один проект. Это 200 МВт в Днепропетровской области. Мы с китайской компанией СМЕС подписали контракт в начале этого года, в апреле месяце. Строительство идет активно, вот уже сваи начали забивать", - рассказывает директор Wind Power компании Виктория Сыромятова.

Объяснением такой активности инвесторов являются законопроекты, в которых предлагается отказаться от высокого тарифа для солнечной энергетики, а для ее реализации ввести аукционы.

"Чтобы изменить определенным образом эту ситуацию, пока зарегистрировано восемь законопроектов. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но на сегодняшний день и до 2020 года у нас действует установленный сегодня зеленый тариф. И только в 2020 году предполагается его снижение на 10%", - отметил председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

В Госэнергоэффективности надеются, что аукционы для проектов введут уже в следующем году. Для ветровых электростанций мощностью от 20 МВт, солнечных - от 10. Для проектов, которые построят до того момента, и дальше будет действовать высокий "зеленый тариф". Поэтому, в ближайшее время компании постараются реализовать больше новых проектов.