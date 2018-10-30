Штрафы за задержку зарплат. Какие санкции подготовило правительство недобросовестным работодателям

Долг по зарплате в Украине в сентябре этого года вырос на 6,5%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Министерство социальной политики хочет разрешить не работать в случае невыплаты зарплаты компанией.

В ведомстве подготовили соответствующий законопроект, предусматривающий также возможность освободить от ответственности работников, которые не выходят на работу из-за задержек в выплате зарплаты более 15 дней. Об этом говорится в эфире Радио НВ.

Если работодатель нарушает сроки выдачи зарплаты, он будет обязан оплатить работнику пеню в размере учетной ставки Нацбанка за каждый день задержки. Сейчас она составляет 18%.

Кроме того, работнику должны выплатить возмещение в размере трех среднемесячных зарплат. Впрочем право на такую компенсацию работник будет иметь, если возбудят дело о банкротстве работодателя. Или работник уволится до возбуждения указанного дела.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил – если работодатель не рассчитывается с работником, то работник будто предоставляет ему кредит на сумму невыплаченной зарплаты. И на работодателя насчитывается процентная ставка Нацбанка как пеня за просроченный платеж. Впрочем сам механизм, как это будет учитываться, на сегодня не разработан. Как утверждает эксперт, за проект закона Рада просто не проголосует.

Сегодня Украина пользуется Кодексом законов о труде еще советского образца. Он абсолютно не соответствует экономической модели современности, рассказал юрист Лаврентий Царук. Поэтому новый законопроект мог быть эффективным.

При этом в Украине существует три типа ответственности за несвоевременные выплаты зарплат. Финансовая – за нарушение графика выплат более чем месяц – три минимальных зарплаты. Административная ответственность – регулируется Кодексом Украины об административных правонарушениях и предусматривает уплату штрафа от 30 до 100 необлагаемых минимумов граждан. Это от 500 до 1700 грн. И уголовная ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом. Нарушителю грозит штраф от 8,5 тыс. грн, исправительные работы до двух лет или лишение свободы также на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Но вопрос в том, почему в Украине не работают имеющиеся санкции в законодательстве, говорит Царук.

По его словам, задержки по выплате зарплаты получили большое распространение, и это уже считается нормой.

"Меня беспокоит то, что и до сих пор серьезная ответственность была предусмотрена за задержку выплаты зарплат. Несмотря на эти штрафы, этот вопрос продолжает быть актуальным. Возможно, сначала нужно было разобраться, почему не сработали те санкции, которые уже есть в украинском законодательстве", – отметил Царук.

Этот законопроект – логичный и ожидаемый, считает партнер адвокатского объединения Юскутум Ксения Проконова. Но, как всегда, самое важное – это детали. Ведь, когда человек не выходит на работу, он теряет рычаги влияния.

Сейчас проект закона представлен на обсуждение. В случае принятия он будет соответствовать части Конвенции Международной организации труда и обеспечивать конституционные гарантии работников на получение надлежащих им средств по оплате труда, уверены его авторы.