Шоу продолжается. Почему силовики пришли с обысками в десяток украинских компаний

Действия силовиков вредят не только отдельным компаниям, но и Украине в целом

Десяток известных украинских компаний несколько недель назад подверглись давлению со стороны СБУ и прокуратуры. Среди них – финансовая компания Moneyveo и девять обществ, торговавших государственными облигациями. В частности, в Украинской бирже и бирже ПФТС.

На действия силовиков жаловались и в швейцарской организации – Risoil S.A. Уже второй раз за месяц в терминале компании в Черноморском порту следователи ГПУ проводят обыск и изъятие 3 тыс. тонн зерна. Об этом говорится в выпуске экономического еженедельника Перша Шпальта.

Как рассказал директор Risoil S.A. Шота Хаджишвили, следственные действия продолжались неделю, столько же времени была заблокирована работа трейдинговой компании.

"Но когда началось проведение обыска, они его приостановили, чтобы продолжить на следующий день. Но на самом деле ни на следующий день, ни на следующей неделе следователь не явился на терминал. К тому же, как только начался обыск на терминале, мы вызвали грузовладельцев и их юристов, которые были готовы давать показания. Но ГПУ показания этих людей не интересовали. Они лишь хотели забрать зерно и вывезти его из терминала", – жалуется Хаджишвили.

По его словам, из-за обысков силовиков терминал получил примерно $500 тыс. прямых убытков, однако это еще не все – еще есть косвенные убытки, которые в ближайшее время могут появиться.

"Это простой судов, которые после чартера выставляются. Кроме того, мы не смогли выполнить свои обязательства по грузам наших клиентов", – добавляет он.

Вместе с тем глава инвестгруппы Универ Тарас Козак заявляет, что обыски в его компании были не слишком жесткими, но сам факт их проведения вредит бизнесу и всему фондовому рынку. Ведь одновременно проверяли целых девять компаний.

"Прежде всего, это потенциальные репутационные убытки. Если в компанию приходят правоохранительные органы, то компания должна объяснять, почему пришли именно к ним", – отмечает он.

В самом СБУ заявляют, что в фондовые компании пришли с обысками не просто так. Есть задача – расследовать факты покупки гособлигаций в режиме так называемого "группового отчета".

"В течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений, организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Операции осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов, путем покупки гособлигаций", – сообщают в СБУ.

Очевидно, что такие действия силовиков вредят не только отдельным компаниям, но и Украине в целом. По словам председателя совета директоров компании Дельта Вилмар СНГ Дхрубы Чаран Панды, бизнес, в том числе зарубежные инвесторы, боятся вкладывать деньги из-за проблем, которые возникают в Украине.

"Деньги любят тишину. Инвестор вкладывает свои деньги, чтобы получить прибыль. И, если не видит ее, или же видит, но с большими потерями, то он, и даже и вы, если бы были на моем месте, – не инвестировали бы! Бизнес хочет, чтобы правоохранители реформировались. Давно хочет, но этого нет", – добавляет сингапурский бизнесмен.

Таким образом, проблемы с ведением бизнеса приостанавливают приток инвестиций. Так, объем прямых иностранных инвестиций в нашу страну в прошлом году едва превысил $2 млрд, что на треть меньше, чем в 2016-м. О $9-10 млрд в год, как это было после Оранжевой революции в 2007-2008 годах, не стоит и говорить. Поэтому определенным госструктурам надо спешить с выводами и определяться со своим отношением к бизнесу. Конечно, в рамках закона.

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Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.