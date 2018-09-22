Широкий Крещатик. Кто владеет главной улицей столицы

Журнал Новое Время открывает серию материалов в собственниках торгово-офисных площадей на главных улицах страны.

Главная улица столицы поделена между донецким миллиардером, госмонополией, семьей бизнесмена родом из 1990‑х, полумиллионом кооператоров и родственниками двух бывших мэров Киева.

Уже пятый год подряд мэр Киева Виталий Кличко, приходя на работу, может наблюдать из окна своего офиса столичную артерию № 1 – короткий (всего 1,3 км), но широкий Крещатик. И думать о том, что многолюдная улица, как и весь Киев, находятся в его крепких руках.

Но если посмотреть на Крещатик не глазами мэра, а глазами юриста, который изучил реестры собственников коммерческих площадей – магазинов, офисов, ресторанов, расположенных на главной улице столицы, – то хозяином здесь окажется вовсе не киевская власть.

НВ выяснил: из 119 тыс. кв. м коммерческой недвижимости – все, чем богат Крещатик, – львиная доля принадлежит нескольким частным предпринимателям: действующему миллиардеру, человеку из 1990‑х, трем близким родственникам бывших мэров. А еще – государству, госмонополисту, муниципальным органам и полумиллиону человек, объединенных в монструозную структуру.

НВ сделал полный список всех собственников коммерческой недвижимости Крещатика, выделив из них десятку крупнейших.

Редакция использовала информацию о владельцах квадратных метров на главной столичной улице, доступ к которой обеспечила юркомпания Investment Service Ukraine. Та в свою очередь выудила ее из четырех официальных источников: госреестра имущественных прав на недвижимое имущество, реестра прав собственности на недвижимое имущество, госреестра ипотек и единого реестра запретов отчуждения недвижимого имущества.

С этими данными НВ обратился к базе YouControl, которая ведет список юрлиц, созданный на основании мониторинга официальных ведомостей контр­агентов. С помощью этого ресурса определила конечных бенефициаров компаний, которые владеют коммерческой недвижимостью в домах на Крещатике.

Крупнейшим владельцем торговой недвижимости на улице № 1 оказался гость города – бывший житель Донецка миллиардер Ринат Ахметов. Ему принадлежит здесь всего одно здание, но самое просторное – Центральный универсальный магазин, ЦУМ. Его общей площади 45 тыс. кв. м хватило для того, чтобы сделать своего владельца лидером среди всех крещатицких рантье.

Ахметов более чем в два раза опередил госкомпанию Укрпочта – № 2 в рейтинге собственников коммерческой недвижимости на Крещатике. А бронзовым призером стал бизнесмен Григорий Габович – тот самый человек из 1990‑х, соратник предпринимателя Семена Юфы.

Кроме того, на Крещатике осталось множество мест, которые до сих пор контролируют предшественники Кличко – скандальный “мэр-прораб” Александр Омельченко и еще более скандальный “мэр-миллионер-певец” Леонид Черновецкий. Вернее, не они сами, а их ближайшие родственники или бывшие члены семьи.

Речь идет о сыне Омельченко, а также о братьях Супруненко – Александре и Вячеславе. Первый – депутат Верховной рады из фракции Воля народа, а второй, младший, некогда был зятем Черновецкого.

Кличко же как руководитель территориальной общины столицы распоряжается лишь 1,7 тыс. кв. м на Крещатике – это 11‑е место в общем зачете.

Ахметов Центральный

Главная коммерческая жемчужина Крещатика – ЦУМ.

В первые годы независимости он – тогда еще не столь огромный – попал в руки трудового коллектива. Но в 2002‑м ЦУМ частично выкупил уроженец Днепра Валерий Мазур, экс-министр промышленности страны.

По словам самого Мазура, приобрести акции предприятия ему предложила директор магазина, опасавшаяся рейдерского захвата.

Новый владелец пообещал не увольнять персонал и без проблем скупил те ценные бумаги ЦУМа, которые оказались на руках сотрудников магазина.

Через восемь лет рейдерского захвата начал опасаться уже сам Мазур. Потому что МВД инициировало проверку фактов нарушения законодательства при приватизации ЦУМа, а малоизвестные компании оспаривали в суде правомерность вывода из госсобственности здания универмага.

Все волнения завершились в сентябре 2010‑го – тогда новым собственником ЦУМа стала компания Эста Холдинг, принадлежащая Ахметову. Сумму сделки стороны не разглашают.

Через пару лет здание закрыли на реконструкцию. В 2016‑м этот процесс, который обошелся Эста в $100 млн, завершился. ЦУМ открыл свои обновленные торговые залы, суммарная площадь которых кардинально увеличилась – с 9 тыс. до 45 тыс. кв. м.

Теперь в бывшем флагмане советской торговли продают премиальные и люксовые бренды.

“Мы довольны этой инвестицией”, – заявили в пресс-службе Эста Холдинг.

Почта и лихие 90‑е

Вторым по ранжиру владельцем крещатицкой недвижимости является госкомпания Укрпочта. Ей принадлежит огромное здание Главпочтамта, выходящее одной стороной на майдан Незалежности.

Сегодня этот сталинский колосс (построенный в 1950-е) площадью 20 тыс. кв. м примечателен разве что тем, что Укрпочта сдала часть его помещений – 1,5 тыс. кв. м – интернет-супермаркету Розетка.

Детище Владислава Чечеткина заполучило помещения на открытом конкурсе, заплатив за 60 месяцев аренды чуть более 1 млн грн. Офлайн-магазин здесь Розетка откроет до новогодних праздников.

По другую (от Главпочтамта) сторону Майдана, за Домом Профсоюзов, в здании под №14, где находится отель Крещатик и Будда-бар, сосредоточены коммерческие владения семьи Габович. В сумме им принадлежит здесь чуть более 14 тыс. кв. м торговой недвижимости.

И если Главпочтамт – это привет из СССР, то Григорий Габович – привет из лихих 1990‑х.

В первые годы независимости он был компаньоном знаменитого Семена Юфы, владельца потребительского общества Меркурий, украинского аналога финансовой пирамиды МММ.

Габович оказался и среди отцов-основателей не менее знаменитого столичного вещевого рынка Патент, который в 1990‑х был главным базаром страны и располагался на Республиканском стадионе.

Юфа, которого власти подозревали в создании многомиллионной аферы со средствами вкладчиков, в 1994 году уехал в Израиль. А в Украину вернулся лишь в 2015‑м, когда глава МВД Арсен Аваков распустил Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП).

Весной этого года Юфа рассказал в интервью газете Сегодня: “Я не аферист и не жертва. Ничего не украл. Никого не обманул. Просто так сложились обстоятельства, что пришлось покинуть Украину”. Мол, в начале 1990‑х столичный УБОП решил, что Меркурий связан с организованными преступными группировками, а самому Юфе начали угрожать.

Габович после отъезда Юфы стал совладельцем интернет-провайдера Lucky. Net.

Сегодня он ушел в глубокую тень, и выйти с ним на связь НВ не удалось. А его семья если и мелькает на страницах СМИ, то исключительно благодаря женской ее части. Так, дочь Габовича Марина дружит с Мариной Суркис, дочерью совладельца ФК Динамо Игоря Суркиса. А его невестка Полина Габович получила известность как светская львица.

НВ не удалось получить от Габовичей комментарий о том, как им досталась торговая недвижимость на Крещатике. В фирме Меркурий, совладельцем которой является сын Григория Габовича Юлиан, редакции сообщили, что поговорить с хозяином сейчас нельзя. И когда он появится на рабочем месте, им неизвестно.

НВ дозвонился до Полины Габович. Та не захотела комментировать тему фамильной недвижимости на Крещатике: мол, сама она занимается исключительно семьей.

Кооператоры, удачливые братья и отечественный рэп

В топ-5 крупнейших собственников торговой недвижимости на Крещатике входит еще и целая армия украинцев – порядка 0,5 млн человек. Все они пайщики советского рудимента – объединения кооператоров Укоопспилка. Ему принадлежит многоэтажное здание на углу Крещатика и Институтской в 12,4 тыс. кв. м.

Укоопспилка занимает четвертое место по контролируемым помещениям на Крещатике и унаследовала от СССР целую россыпь различных объектов недвижимости не только в Киеве, но и по всей Украине. А еще “кооператоры” известны тем, что их руководителей периодически подозревают в коррупции.

Схожие подозрения преследуют и пару людей, которая взобралась на пятое место рейтинга НВ. Это братья Супруненко, некогда представлявшие семью Черновецкого.

Супруненко владеют несколькими юрфирмами и почти 90 % в Асвио Банке – финучреждении с головным офисом в Чернигове. Оно находится на 27‑м месте среди всех банков страны по размеру капитала.

Александр Супруненко как депутат в своей е-декларации за 2017 год указал целую россыпь бизнес-структур, принадлежащих ему и членам его семьи. О состоятельности парламентария говорит хотя бы тот факт, что только в наличных – не считая различных вкладов – он хранит $ 2,5 млн и € 1,4 млн. И может себе позволить дать в долг некоему третьему лицу $ 2,8 млн.

Но никаких сведений о коммерческой недвижимости на Крещатике в декларации Супруненко нет – она оформлена на связанные с братьями фирмы.

Большая часть из ныне контролируемых ими площадей на главной столичной улице – 5 тыс. кв. м из 9 тыс. – имеют свидетельства о праве собственности, выданные Главным управлением коммунальной собственности (ГУКС) Киевской горгосадминистрацией (КГГА) в 2006–2012 годах. Как раз тогда столицей руководил Черновецкий.

Как объясняет Владимир Пищида, юрист судебного блока Investment Service Ukraine, подобный правоустанавливающий документ ГУКС может означать приватизацию коммунального имущества.

На тот момент местные советы могли по закону провести аукцион либо просто разрешить какой‑либо компании выкупить коммунальный объект.

Именно путем выкупа городской собственности, по данным liga.net, к структурам Супруненко перешла недвижимость по адресу Крещатик, 44а – место, где еще с советских времен располагался книжный магазин Знання. Его площадь – 928 кв. м.

Теперь бывшим Знанням, по данным госреестров, распоряжается компания Старый квартал. Среди ее учредителей – фирма Паладис и Юридический центр Эквитас, владельцами которых в реестрах (и е-декларации старшего из братьев) указаны Супруненко.

Как убедился НВ, основанием для получения Старым кварталом права собственности на магазин стало свидетельство, выданное ГУКС.

Супруненко через подконтрольные им компании владеют помещениями еще в нескольких домах на Крещатике.

Среди них есть и здание под номером 48. Некогда здесь располагался магазин Арго-Аутлет. Но нынче весь фасад закрыт рекламным щитом.

У коммерческих площадей этого “спрятанного” дома есть, кроме структур Супруненко, и другие владельцы – ТВ-оператор Поверхность и компания Поверхность-инвест. Через ряд фирм они связаны с Ириной Горовой, экс-женой рэпера Потапа.

Также среди бенефициаров Поверхности в госреестрах указана Тамара Церковнюк, зарегистрированная на Кипре. Она же владеет сетью кинотеатров Линия кино. Ее партнеры в этом бизнесе – депутат Сергей Тарута и Александр Ткаченко, руководитель телегруппы 1+1.

В прошлом году генпрокурор Юрий Луценко обвинил Александра Супруненко в неуплате налогов и пообещал инициировать процесс снятия с того депутатской неприкосновенности. Но дальше слов дело не пошло.

Вячеслав Супруненко в 2011–2014 годах находился в международном розыске по обвинению в разбойном нападении. Нынешнее его местонахождение редакция определить не смогла.

НВ попытался получить у Супруненко комментарий об их собственности на Крещатике. Но телефоны старшего брата, указанные им на сайте ВР, не отвечали. Точно также молчали и номера юрфирмы Захисник, которую депутат указал своим местом работы до избрания в Раду. Там же, по данным на конец 2016 года, должны были трудиться его брат и жена.

На запрос редакции в Facebook Супруненко-старший тоже не ответил.

Сын от отца

Среди “хозяев” Крещатика есть немало других персонажей из прошлого.

Самый заметный из них – предприниматель Александр Омельченко, сын бывшего мэра, и связанная с ним компания Argo.

Это украинско-израильско-бельгийское предприятие владеет сетью магазинов известных мировых брендов по всей стране. Некоторые из них фирма привезла в Украину первой – например, Lee&Wrangler и Big Star. Также компания продает одежду марок Benetton, Reebok, Mango, Miss Sixty и других.

Совладельцем компании является офшор Каітріа Холдингс Лимитед, чей конечный бенефициар – Александр Александрович Омельченко.

На Крещатике основные владения Argo расположились в районе Бессарабского рынка. Там у нее почти 3,8 тыс. кв. м в домах №50 и 52, где расположены магазины Reebok, Benetton, Desigual.

Элитная недвижимость у Argo появилась в 2001‑м – этим годом датированы свидетельства о праве собственности, выданным ГУКС. То время было серединой долгого десятилетнего периода, в течение которого главой КГГА работал Омельченко-старший.

Именно в 2001‑м градоначальник (Омельченко-старший) предложил арендаторам помещений в домах №50 и 52 (Омельченко-младшему) отремонтировать их за свой счет и выкупить по льготной цене.

Как писал ранее журнал Forbes Украина, на ремонт одного из помещений площадью 1,9 тыс. кв. м компания Argo потратила более $ 31 тыс. А затем еще внесла $ 100 тыс. на социально-экономическое развитие города. И стала собственником недвижимости, потратив на каждый ее “квадрат” менее $ 70 – примерно в 20 раз меньше рыночной цены.

НВ обратился за комментариями в офис Argo. Но на момент сдачи номера в печать представители компании не отреагировали на это обращение.

Среди более мелких “хозяев” Крещатика НВ обнаружил бывшего депутата от Партии регионов Татьяну Засуху. Ее агрофирма Свитанок владеет помещениями площадью 800 кв. м, расположенными на 7‑8 этажах дома №6. Остальное здание, на первом этаже которого расположен ресторан Mafia, записано на Киевский обл­совет.

Именно областные депутаты в сентябре 2013 года разрешили Засухе приватизировать часть здания. Так как та, будучи арендатором, отремонтировала занятые Свитанком помещения за 3 млн грн.

Фирме Засухи, чей муж долгие годы руководил Киевской областью, облсовет разрешил приватизацию без аукциона. Хотя все остальные объекты, которые депутаты отчуждали на той сессии, пошли на конкурсные торги.

Два года назад облсовет решил и все остальное здание продать Свитанку, но в реестре собственности до сих пор записан старый владелец – Киевская область.

Историй сомнительных отчуждений на Крещатике хватает. Так, 500 кв. м здания №24а, где сейчас находится ресторан Шато, фигурируют в уголовном деле Николая Присяжнюка, экс-министра агрополитики времен Виктора Януковича. По информации Генпрокуратуры, бывший чиновник согласился изъять из госсобственности здание, где должен был разместиться аппарат его министерства.

В ГПУ уверены: своими действиями Присяжнюк нанес государству ущерб в размере 13 млн грн. И летом прошлого года бывшему министру объявили о подозрении в незаконной приватизации дома. Сейчас следователи продолжают разбираться в этом деле.

В нем, к слову, фигурирует действующий глава Фонда гос­имущества (ФГИ) Виталий Трубаров. На момент передачи здания в коммерческое пользование этот чиновник руководил киевским отделением ФГИ.

Сладкое место

Интерес бизнесменов и всевозможных родственников власть имущих к Крещатику понятен: самая дорогая улица всей Украины.

Цена 1 кв. м торговой недвижимости в центре Киева, по данным консалтинговой компании Увекон, составляет примерно $1,7 тыс. То есть один лишь Ахметов контролирует на Крещатике недвижимость, которую можно продать минимум за $ 66 млн.

И деньги здесь не лежат мертвым грузом, а работают: столичная улица – это еще и самые дорогие арендные ставки города.

До Евромайдана снять торговые площади на Крещатике можно было исходя из расчета $200‑250 за квадрат. Так утверждает Евгения Локтионова, директор компании Украинская торговая гильдия (UTG). Подобная ставка – это уровень центра чешской и финской столиц – Праги и Хельсинки.

В последнее время Крещатик “сполз” до уровня Варшавы или Будапешта. Но все равно остался одним из самых дорогих мест страны – средняя арендная ставка здесь составляет $80 за квадрат.

Локтионова уверена: по мере восстановления экономики этот показатель проделает обратный путь – в сторону Праги и Хельсинки. “Арендные ставки зависят от потоков [клиентов]", – поясняет эксперт UTG. А на Крещатике туристы и прочие потенциальные покупатели есть всегда.