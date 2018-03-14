Серебристые и легкие: Нацбанк показал, какими будут новые монеты 1-10 гривен

С 27 апреля в Украине появятся новые монеты номиналом 1 и 2 гривни, которые в будущем полностью заменят бумажные купюры. В целом до 2020 года также появятся монеты в 5 и 10 гривень. В НБУ обещают, что на инфляцию это не повлияет, зато будет способствовать увеличению безналичных расчетов в стране.

14 марта в.о. председателя Национального банка Украины Яков Смолий презентовал четыре новые монеты, которые в ближайшее время будут введены в обращение в Украине и станут полноценным платежным средством.

Вводить новые монеты будут не сразу, а поэтапно. Сначала выпустят монеты номиналом 1 и 2 гривни, они появятся в обращении уже с 27 апреля. Банкнотно-монетный двор НБУ уже отчеканил первую партию – около 5 млн штук обоих номиналов. До конца года в целом будет выпущено еще 145 млн штук.

Как сообщил в комментарии НВ Бизнес скульптор Роман Чайковский, весь процесс изготовления новых монет происходил буквально в последние месяцы.

Введение оставшихся двух номиналов монет – 5 и 10 гривен – отложено на 2019-2020 годы. Точная дата пока не известна, НБУ будет сообщать об этом ближе к делу.

"Отменять" бумажные гривни никто не будет – они будут использоваться параллельно "неограниченный период времени", до тех пор, пока не исчезнут естественным образом. Обменивать "бумажки" на монеты тоже не нужно.

Со временем монеты полностью заменят банкноты соответствующих номиналов. По расчетам НБУ, уже через три года в карманах и кошельках украинцев денег станет вдвое меньше. Если сейчас на каждого гражданина приходится в среднем 293 монеты и 70 банкнот, то в 2020 году будет соответственно 158 монет и 42 банкноты.

В то же время Нацбанк прекратит печатать мелкие банкноты и пополнять ими денежный оборот. Также больше не будут выпускаться монеты самых маленьких номиналов – 1, 2, 5 и 25 копеек. Постепенно они вовсе исчезнут из оборота и перейдут в разряд коллекционных. Монеты в 10 и 50 копеек остаются в производстве.

Еще одно заметное изменение коснется общей суммы в чеках при наличном расчете – с 1 июля. Если сумма чека заканчивается на 1-4 коп., то округление будет в меньшую сторону до 0. При сумме в 5-9 коп. округление будет в сторону увеличения, до 10 коп. К примеру, при сумме в 5,54 округление чека составит 5,50, если будет 5,56 – то сумма увеличится до 5,60. При безналичных расчетах такое правило действовать не будет.

Дорожать товары из-за этого не будут, обещает глава НБУ Смолий: "Сегодня многие магазины и так не выдают сдачу в 1 или 2 копейки, так что на цены на отдельные продукты это никак не повлияет".

Никто не вправе будет отказаться от новых монет, подчеркивают в НБУ. Принимать к оплате их обязаны все магазины, банки и другие предприятия. У них есть полтора месяца, чтобы технически подготовиться к этому.

Необходимость введения новых монет НБУ поясняет несколькими факторами. "К этому решению нас стимулирует развитие безналичных расчетов, изменение покупательной способности гривни за последние 20 лет и изменения в поведении потребителей", - заявил Смолий.

Выпуск монет большого номинала свидетельствует об инфляционных процессах, считает советник президента Ассоциации украинских банков (АУБ) Алексей Кущ. Однако, как отметил он в комментарии Радио НВ, решение НБУ связано, в первую очередь, со сроком эксплуатации и себестоимостью денежных единиц.

Банкноты мелких номиналов "живут" в среднем около одного года, тогда как срок обращения монет может достигать и 20 лет, говорят в Нацбанке. Поэтому использование монет более выгодно с точки зрения затрат на их производство.

Такая замена поможет сэкономить около 1 млрд грн за счет того, что чеканка монет обходится "значительно дешевле", чем выпуск купюр. На сколько дешевле – в Нацбанке раскрывать отказываются, поясняя это коммерческой тайной.

НБУ приводит фантастические цифры: ежегодно из оборота уходят около 800 млн шт. банкнот всех номиналов из-за их физической ветхости.

В Нацбанке считают, что замена банкнот низких номиналов на монеты приблизит Украину к практике Европейского Союза, где существуют монеты номиналом 1 и 2 евро.

Что касается выпуска банкнот из других, более современных материалов (например, пластика), то Нацбанк не рассматривает такую возможность, объясняя этот тем, что для замены печатного оборудования придется потратить слишком много денег, и в результате такие банкноты "влетят в копеечку".

Следующим шагом Национального банка может стать введение более крупных купюр, например, номиналом в тысячу гривен, заявил в комментарии НВ экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко. Но в НБУ об этом предпочитают не говорить, по крайней мере, пока что. "Как только регулятор примет такое решение, он заблаговременно сообщит об этом", - ушел от ответа на поставленный вопрос Смолий.

А в целом в Нацбанке уповают на то, что украинцы будут активнее переходить на безналичный расчет. За последние пять лет доля расчетов с использованием платежных карточек уже выросла более чем втрое - до 39% на начало 2018 года.