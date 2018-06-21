Счетчики и аудиты. Как Украине достичь энергоэффективности

Высокий уровень потребления енергии в Украине является экономической нагрузкой на государственный бюджет, бизнес и население. Сегодня Украина уже предпринимает шаги к энергонезависимости благодаря сокращению импорта энергоресурсов и увеличению эффективности их использования внутри страны.

Еще в 2014 году, после подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и членства в Европейском энергетическом сообществе, Украина взяла на себя обязательства внедрить реформы в сфере энергоэффективности. Внедрять все изменения Минрегиону будет помогать компания GIZ по поручению Федерального правительства Германии.

В частности, предполагается имплементация Директивы ЕС Об энергоэффективности в украинское национальное законодательство. С ее помощью странам - членам ЕС в свое время удалось сократить объемы потребления электроэнергии почти на треть.

К 2020 году в Европе планируют уменьшить использование энергии на 20%. В Украине амбиции поменьше - всего 9%. Такой результат уже был достигнут в 2013 году, однако он был связан с экономическим спадом в стране, а не государственной политикой в сфере энергоэффективности.

В Украине планируют разработать национальную долгосрочную стратегию по ремонту коммерческих, общественных и жилых зданий, так как на них приходится 53% энергопотребления в стране.

Благодаря реновации Украина сможет сэкономить € 4,5 млрд ежегодно, утверждают в Минрегионе. Для этого нужно снизить потребление и расходы на энергию в жилом фонде, а также активнее привлекать инвестиции в этот сектор.

Фонд энергоэффективности

Еще в декабре прошлого года Кабинет министров создал Фонд энергоэффективности. На его финансирование предусмотрено 1,6 млрд грн из государственного бюджета. Еще € 50 млн Фонд получит от ЕС и € 15 млн от Германии.

Средства должны направить на повышение энергоэффективности в жилищном секторе Украины, уменьшение выбросов CO2 и оказание помощи индивидуальным домохозяйствам или группам домохозяйств в осуществлении инвестиций в энергоэффективность своих домов.

Фонд сосредоточит свое внимание на многоэтажном секторе - домах, в которых владельцы объединились для управления своим имуществом. Энергоэффективные мероприятия позволят сократить потребление до 60%.

Жилой сектор

В Украине должна произойти полная энергоэффективная модернизация жилого сектора. Все новостройки будут обязаны устанавливать индивидуальные счетчики в каждую квартиру для учета использования электроэнергии, природного газа, центрального отопления и водоснабжения. В Минрегионе уверены, что это позволит жителям квартир контролировать уровень потребления и затраты на энергию.

Отмечается, что от потребителей будут требовать регулярные и точные показатели счетчиков для того, чтобы формировать счета оплаты. Если такие данные не будут предоставлены, счет будут выставлять на основании расчетного потребления или по фиксированной ставке. Благодаря счетчикам в ЕС удалось снизить потребление тепла на треть.

Кроме того, повысить энергоэффективность фактически невозможно без реформы жилищного сектора - формирования фундамента ответственного потребителя.

"Нам удается преодолеть тот патернализм, когда люди думают, что квартира - это частная собственность, а о крыше и общей собственности должен думать кто-то другой. Есть общая собственность, и нужно научиться ею управлять", - отметил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

По его словам, важна также реформа монетизации субсидий, благодаря чему население получит мотивацию для уменьшения потребления энергии. Кроме того, часть денег от субсидий может быть возвращена в виде инвестиций энергоэффективности.

Зубко отметил, что модель термомодернизации жилых домов касается не только внешнего утепления фасадов, но также реновации инженерных систем, что позволит продлить эксплуатацию старых зданий еще на 25 лет.

Энергоэффективность правительства

Отмечается, что государство должно стать образцом энергоэффективности в стране.

"Государство должно показывать что эти здания, в которых работают госслужащие, должны быть на лучшем уровне энергоэффективности. Это европейский принцип. Государство не должно тратить большое количество денег налогоплательщиков на собственное содержание", - объясняет председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности (ТАК длинно) Алексей Рябчин.

В 2016 году Украина потратила 6,2 млрд грн на оплату энергии в помещениях центральных органов власти. Согласно Директиве, если такие здания не являются энергоэффективными, они подлежат обязательной реновации.

Так, Украина обязалась ежегодно проводить ремонт 1% зданий органов власти. Это поможет в течение семи лет сэкономить более 1 млрд грн, а также сэкономить 50% энергии.

Тем не менее, здесь возникают конфликты между населением и государственными органами, считает Рябчин.

"У нас очень большие тарифы для людей. Что скажут люди, когда государство начнет тратить средства на модернизацию собственных зданий? Это большие средства, миллиарды гривен", - подчеркнул он.

Также предлагается повысить энергоэффективность государственных закупок. Это означает, что органы власти должны закупать эффективные товары, услуги и здания. Такие шаги позволят снизить фискальные расходы государственного бюджета.

Энергоаудиторы

Важным направлением проекта является проведение энергоаудитов, которые проверят уровень енергоефективости и помогут предприятиям, госорганам и потребителям сократить использование энергии. Украинских аудиторов будут готовить в высших учебных заведениях, а не в министерстве или отдельных ведомствах.

"Мы имеем огромное количество энергоаудиторов, ассоциации, но не имеем никакого сертифицированного энергоаудитора с точки зрения европейских стандартов, который бы мог не только давать рекомендации, но и нести ответственность за их использование", - заявил Зубко.

Энергетический менеджмент и аудит собираются ввести и в бизнесе. Так, крупные предприятия будут проходить энергоаудиты каждые четыре года. Со своей стороны, задачей аудиторов станет разработка государственных и донорских программ в поддержку энергоэффективности компаний, а также определение наиболее выгодных мероприятий для уменьшения потребления энергии. Однако в Украине только 50 компаний имеют системы энергоменеджмента (СЭМ) в то время, как в Германии их количество превышает 5 тыс.